Solarpark im Schongauer Norden wird noch größer

Von: Astrid Neumann

Um die drei Flächen (SO) soll der bestehende Solarpark im Schongauer Norden erweitert werden. Der Stadtrat gab dafür grünes Licht. © Stadt

Schongau – Der Solarpark im Schongauer Norden soll noch größer werden. Nachdem eine kleine Erweiterungsfläche bereits genehmigt wurde (wir berichteten), stellte der Stadtrat nun in seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Dienstag einen Bebauungsplan für weitere Fläche auf.

Erneuerbare Energien seien eine zentrale Säule der Energiewende, führte Stadtbaumeister Sebastian Dietrich dazu aus. Die Energieversorgung soll durch deren Ausbau klimaverträglicher und unabhängiger von fossilen Energieimporten werden, heißt es dazu vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Bis 2023 sollen mindestens 80 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland aus erneuerbaren Energien stammen, so die Vorstellung des Ministeriums.



Für die Umsetzung dieser Ziele sei die Ausweisung von Flächen zur Energiegewinnung aus Sonnenenergie auf kommunaler Ebene erforderlich, so Dietrich. Für eine entsprechende Erweiterung von Flächen für Photovoltaik beantragt nun die Volllast GmbH mit Sitz in Schwabsoien für eine Fläche nördlich der B17 die Aufstellung des Bebauungsplans „SO Solarpark Schongauer Norden II“, erläuterte der Stadtbaumeister im Gremium am vergangenen Dienstag. Die geplanten Erweiterungsflächen schließen unmittelbar westlich an die bereits bestehende Anlagenfläche an.



Ziel und Zweck der Planung sei es, „die rechtsverbindlichen und planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage mit Modulen zur Gewinnung von Solarstrom zu schaffen“. Eine Abgrenzung der Bauflächen werde unter Berücksichtigung der landschaftlichen und topografischen Gegebenheiten sowie der Planungsvorgaben im weiteren Verfahren und in Abstimmung mit der Gemeinde erfolgen, so der Stadtbaumeister.



Direkt Einwände dazu kamen nicht von Seiten des Gremiums. Die Stadträte gaben einstimmig grünes Licht für den Aufstellungsbeschluss sowie die erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans.



Bettina Buresch (Grüne) regte nach einem Gespräch mit der Unteren Naturschutzbehörde an, sich bereits im Vorfeld genau Gedanken zu machen, welche Flächen für Photovoltaik in Frage kommen und welche nicht. „Da besteht, glaube ich, die Sorge, dass das sonst ausufert“, verwies sie im Stadtrat auf das Gespräch.



Man habe diesbezüglich bereits mit einem Planungsbüro Überlegungen angestellt, versicherte Dietrich. „Das müsste aber wohl interkommunal erfolgen“, verwies er auch auf die angrenzenden Gemeinden wie beispielsweise Hohenfurch oder Schwabniederhofen. Bei der vorliegenden Fläche gebe es da wohl keine Bedenken, da diese ohnehin schon belastet – B17, Bahnlinie und bestehende Anlage – ist. „Perspektivisch sollten wir das aber machen“, versprach der Stadtbaumeister.