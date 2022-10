Plantsch in Schongau öffnet Außenwarmbecken wieder

Aufgrund der Energiekrise zunächst geschlossen, seit vergangenem Samstag jedoch wieder für die Besucher geöffnet: das Erlebnisbecken des Plantsch. © Plantsch

Schongau – Das aufgrund der Energiekrise bislang in der Wintersaison außer Betrieb gesetzte Außenwarmbecken im Plantsch ist seit vergangenem Samstag wieder in Betrieb. Es steht der Öffentlichkeit in den Herbstferien somit zur Verfügung.

Um den Energieverbrauch zu minimieren wird der Strömungskanal nur noch bei größerer Nutzerzahl vorwiegend im Zeitfenster von 14 bis 19 Uhr betrieben. Die Zeitprogramme der übrigen Wellnesseinrichtungen in diesem Becken werden laufend an die Nutzerzahlen angepasst und dahingehend die Ablaufzeiten verändert, so Plantsch-Chef Andreas Kosian.



Die Schließung dieses für die Betriebsabläufe sehr wichtigen Beckens sollte sowohl eine wirtschaftliche Entlastung bringen, als auch einen Beitrag zur Einsparung von Energie in der aktuellen Krise liefern. Wie wichtig es für den Betrieb tatsächlich ist, habe sich in den vergangenen Wochen schmerzlich gezeigt. Die fehlende Wasserfläche sei dauerhaft nicht zu kompensieren und sorge neben massiven Beeinträchtigungen bei der Nutzung des verbleibenden Schwimmbetriebes für viele Klagen und Konflikte, so Kosian.



Insbesondere sei ein paralleler Betrieb von Schul- und Vereinsbetrieb zusammen mit dem öffentlichen Betrieb ohne dieses Becken dauerhaft im Winter nicht sinnvoll vorstellbar. Familien mit Kindern finden beispielsweise während der Wochentage viel zu wenig Wasserfläche vor, die für sie nutzbar ist; am Wochenende stößt der Betrieb dann ebenfalls sehr schnell an die Kapazitätsgrenze, wenn eine größere Anzahl an Besuchern baden gehen möchte.



Die Ferienwoche bringe somit nun erst einmal Entspannung in die Situation, wenn die Wasserflächen wieder wie von früher gewohnt zur Verfügung stehen. Eine Entscheidung darüber hinaus muss noch gefällt werden.