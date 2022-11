Platz fürs Pflegeheim in Herzogsägmühle

Von: Johannes Jais

Auf dieser Wiese nördlich der Oblandstraße soll das Pflegeheim entstehen. Hinten die Häuser im Kapellenfeld mit dem Rainer-Endisch-Saal (rundes Gebäude rechts). © Jais

Herzogsägmühle – Das Pflegeheim, das als Ersatz für das alte Schöneckerhaus entstehen wird, wird nördlich der Oblandstraße errichtet. 1,5 Hektar groß ist der Bereich, wo das Vorhaben realisiert wird. Der Baukörper – in der Form wie der Buchstabe H mit zwei längeren Riegeln und einem Verbindungstrakt – soll zweigeschossig werden, hieß es im Bau- und Umweltausschuss, der der ersten Änderung des Bebauungsplanes zustimmte.

Im neuen Pflegeheim in Herzogsägmühle sollen 72 stationäre Plätze geschaffen werden. Dafür gewährt das Land Bayern einen Zuschuss. Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat im August einen Förderbescheid über 4,3 Millionen Euro an die Diakonie übergeben. Es ist eines von knapp 30 Projekten in Bayern, wo sich der Freistaat mit einem Förderprogramm an den Investitionskosten beteiligt.



„Am Roten Berg“

Ebenfalls gebilligt wurde im Bauausschuss eine neuerliche Änderung zum Bebauungsplan „Am Roten Berg“ in Herzogsägmühle. Auf einem Feld westlich der Von-Kahl-Straße sollen, wie Städteplaner Stefan Hofer aus Memmingen und Architekt Fritz Weinberger aus Schongau erklärten, mehrere Baukörper entstehen.



Das 0,8 Hektar große Baufeld befindet sich gegenüber der bestehenden Siedlung am Roten Berg. Es reicht im Westen bis zu dem bewaldeten Hanggrundstück, wo unten die Staatsstraße 2014 von Schongau nach Birk­land verläuft.



Dort sollen zum einen Wohnungen geschaffen werden mit Pflege- und Betreuungskräfte, die im neuen Pflegeheim arbeiten. In einem weiteren Gebäude sollen Leute untergebracht werden, die jetzt noch in Unterkünften am Uhrerskreuzweg in Peiting daheim sind. Zudem ist in diesem Baufeld ein Komplex vorgesehen, wo mehrfachbehinderte Menschen wohnen können.