Platzverweise in Serie für polizeibekannten Schongauer

Von: Rasso Schorer

Teilen

Der 30-jährige Rentner, der freiwillig obdachlos ist, beschäftigte die Polizei am Osterwochenende in Schongau mehrfach. © Symbolfoto: Julia Boecken

Schongau – Über das ganze Wochenende hat ein alter Bekannter die Polizei beschäftigt.

Der 30-jährige Rentner, der freiwillig obdachlos ist, musste am Karfreitag von einem Tankstellengelände am Bahnhof verwiesen werden, wo er trotz Hausverbot lautstark randalierte. Um kurz nach Mitternacht am Ostersonntag traf ihn eine Streife dann im Vorraum der Sparkasse in der Altstadt an – auch dort gilt längst Hausverbot. Zwei Stunden später war er wieder da, die gleiche Streife verwies ihn erneut. Gegen den Mann werden erneut Strafanzeigen erstellt.