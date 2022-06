Polizeistatistik 2021: Gute Sicherheitslage in Schongau

Von: Rasso Schorer

Deutlich weniger Körperverletzungen, mehr Rauschgiftdelikte: Die Polizeiinspektion Schongau hat einige Zahlen des Jahres 2021 bekanntgegeben. © Symbolfoto: Julia Boecken

Landkreis – Die Polizeiinspektion Schongau betreut eine Fläche, die 456 Quadratkilometer misst und auf der knapp 50.000 Einwohner leben. Im Jahr 2021 wurden hier 1.503 vollendete und versuchte Straftaten registriert. Das ist ein Rückgang um 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2020 (1.702 Delikte). Die Aufklärungsquote stieg binnen dieses Zeitraums um 0,9 auf 77,6 Prozent. Insgesamt wurden Polizisten der Schongauer Inspektion zu 4.525 Einsätzen gerufen.

Auch für das Jahr 2021 könne die Sicherheitslage in ihrem Bereich wieder als gut bezeichnet werden, teilt die Schongauer Polizeiinspektion mit. Die sogenannte Häufigkeitszahl, also die Zahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner, liegt mit 3.006 unter jener guten des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd (3.958).



2021 wurden insgesamt 836 Tatverdächtige (652 männlich) ermittelt, darunter befanden sich 27 Kinder und 175 Jugendliche beziehungsweise Heranwachsende. 205 Tatverdächtige waren nicht deutscher Herkunft (24,5 Prozent). 106 Tatverdächtige standen beim Begehen der Tat unter Alkoholeinfluss.



Von 2020 auf 2021 stark gesunken sind die zu bearbeitenden Körperverletzungsdelikte, nämlich von 249 auf 192. Auch an gefährlichen und schweren Körperverletzungen war ein Rückgang auf 36 Fälle zu verzeichnen, 18 weniger als im Vorjahr. Die Aufklärungsquote betrug 96,4 Prozent. „Grund für die sinkenden Deliktszahlen dürfte sicherlich auch in den corona-bedingten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen liegen“, vermutet die Schongauer Polizei.



Außerdem wurde weniger geklaut. Waren 2020 noch 277 Diebstahlsdelikte zur Anzeige gebracht worden, sank diese Zahl 2021 auf 257. Die Aufklärungsquote betrug 45,1 Prozent und stieg damit um 5,4 Prozent. Neben 42 Ladendiebstählen (6,66 Prozent weniger) waren auch 38 Diebstähle von Fahrrädern (minus 7,31 Prozent) zu bearbeiten. Im Jahr 2021 mussten sieben Wohnungseinbrüche bzw. versuchte Wohnungseinbrüche aufgenommen werden (2020: zwölf). Zweimal schafften es die Täter nicht ins Innere. Die Aufklärungsquote betrug 28,6 Prozent. Nur etwas reduziert hat sich die Fallzahl von Betrugsdelikten (128) und Sachbeschädigungen (177).



Bearbeitete die Schongauer Inspektion 2020 noch 205 Rauschgiftdelikte, wuchs diese Zahl auf 223 an. Wie schon in den letzten Jahren handelte es sich großteils um den Besitz oder den Handel mit Cannabisprodukten. Allerdings wurde in letzter Zeit auch vermehrt Amphetamin sichergestellt.

