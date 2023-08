Positives Fazit für Festspiel ‚1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft‘

Von: Ursula Gallmetzer

Maximilian Geiger ist dankbar, dass ein Erstlingswerk als Autor so gut angekommen ist. © Gallmetzer

Schongau – Viele Monate an Vorbereitungen, unzählige Proben und acht gut besuchte Vorstellungen liegen hinter den Beteiligten des Schongauer Festspiels. Rund 4.000 Besucher sahen ‚1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft‘. Autor und Regisseur Maximilian Geiger zieht ein positives Fazit.

„Ich bin sehr, sehr zufrieden“, freut sich Geiger zehn Tage nach dem letzten Aufführungstag. Dass so viele Menschen sein Erstlingswerk als Theaterautor am Bürgermeister-Schaegger-Platz verfolgt haben, ist für ihn eine Ehre: „Das ist ein tolles Gefühl!“

An den meisten Aufführungstagen war das Wetter ideal. Bei kühleren Temperaturen waren die Wolldecken am Merchandise-Stand ein Verkaufsschlager. Nur an einem Termin war es unsicher, ob die Aufführung stattfinden kann. Der Wetterbericht kündigte jedoch an, dass der Regen aufhört. Der Beginn wurde daher einfach eine halbe Stunde nach hinten verschoben und bis kurz vor Schluss blieb das Publikum trocken. Doch gerade bei der finalen Auflösung der Geschichte setzte dann der Niederschlag wieder ein. „Das war irgendwie episch und hat der Szene noch mehr Dramatik verliehen“, sieht es Geiger positiv und lobt die Zuschauer: „Alle haben tapfer ausgehalten.“



Ein banger Moment war der Morgen nur wenige Tage nach der Premiere, bei dem Teile von Kulisse und Tribüne bei einem Sturm zerstört worden waren. Es war fraglich, ob das Projekt weitergehen kann. Doch die Theatercrew packte gemeinsam mit vielen Helfern an und schnell war alles repariert. „Ein riesen Dank geht an Max Diegruber”, sagt Geiger. Denn dieser habe mit seinem Team nicht nur viele der Schäden beseitigt, sondern auch monatelang das Bühnenbild erarbeitet, sich um Tribüne, Technik und Spezialeffekte und außerdem um das Catering gekümmert.

Dankbar ist Geiger ebenfalls allen anderen circa 100 Personen, die Zeit und Herzblut eingesetzt haben. „Bei einigen kommt jetzt richtig Traurigkeit auf, weil es vorbei ist. Alle sind so eng zusammengewachsen“, berichtet Geiger von zahlreichen wunderbaren Momenten, die er in den sechs intensiven Wochen mit dem Team erlebt hat.



Dennoch möchte er nun eine Pause einlegen. „Ich muss jetzt erst mal Abstand gewinnen“, gesteht der 32-Jährige. Zwar gebe Schongaus Geschichte noch extrem viel Stoff her, doch momentan habe er kein neues Buch geplant. „Ich würde mich freuen, wenn jemand anders das übernimmt“, appelliert er an die weiteren Mitglieder des Theatervereins „Treibhaus“. Dass es ein weiteres Festspiel geben wird, das ist jedoch schon ziemlich sicher. Zunächst sollen nun aber wieder kleinere und weniger aufwendige Projekte in Angriff genommen werden.