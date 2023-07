Preisabsenkung für Peitinger Bachfeld: Nicht mehr 600 Euro je Quadratmeter

Von: Johannes Jais

Häuser im Norden Peitings: Nahe der gemeindlichen Doppelhaushälften sind auf privat verkauften Bauplätzen diese Häuser hochgezogen worden. © Jais

Peiting – Nicht massiv, aber doch spürbar nach unten korrigiert werden soll der Preis für Bauplätze, die von der Gemeinde vergeben werden. Dazu werden die Räte in der Sitzung am Dienstag, 25. Juli, eine Entscheidung treffen.

Auf der Bürgerversammlung in der Schloßberghalle informierte Rathauschef Peter Ostenrieder darüber, dass der Markt Peiting eine nochmalige Begutachtung der Grundstücke in Auftrag gegeben hatte. Nach Informationen der Redaktion wurde damit ein Immobilienbüro aus Peißenberg betraut.



Die nochmalige Begutachtung wird dazu führen, dass eine „leichte Anpassung“ nach unten vorgenommen werden kann, ergänzte Ostenrieder. Eine Zahl wollte er auf Nachfrage noch nicht öffentlich nennen. Auszugehen ist von einer Absenkung, die zirka zehn Prozent ausmacht.



Schockwirkung

Im Bachfeld im Süden Peitings sind 36 Baugrundstücke verfügbar; davon sind 18 gemeindlich. Was einen regelrechten Schock ausgelöst hatte, war die Tatsache, dass sich der Bodenrichtwert in Peiting durch entsprechende private Verkäufer in den Jahren 2020 und 2021 schlagartig fast verdoppelt hat. Diese Steigerung ist auch im Rathaus als nicht realistisch angesehen worden. Neu festgesetzt wird der Bodenrichtwert erst wieder Mitte nächsten Jahres.



Mit den Grundstücken im Bachfeld, wo es zwei Bauabschnitte sind, und mit denen an der Heimgartenstraße stehen für die nächsten Jahre 28 gemeindliche Bauplätze zum Verkauf. Fünf weitere Grundstücke sind in Birkland vorgesehen. Diese werden an der Almenstraße ausgewiesen.



„Zeitgemäß ist das nicht.“ Diesen Satz münzte Josef Breidenbach beim Punkt „Wortmeldungen“ auf die Größe der Grundstücke im Bachfeld I. Der Bürgermeister antwortete, dass dies damals der Wunsch der Gemeinderäte war. Heute würde man bestimmt anders entscheiden. Im Bachfeld II seien aber die Grundstücke deutlich verkleinert worden.



Zusätzlich zu Einfamilienhäusern werde, davon geht der Bürgermeister aus, der Bedarf an Reihen- und Doppelhäusern steigen. Das gleiche gelte für Wohnungen – insbesondere zur Miete. Aktuell steht seit dieser Woche auf der Homepage das Exposé zum Dreispänner am Kreisverkehr an der Wanderhofstraße. Die Preise liegen zwischen 680.000 Euro fürs Mittelhaus und knapp 700.000 Euro für die beiden Reiheneckhäuser.



Zu einem späteren Zeitpunkt folgt ein Vierspänner. Die Häuser werden zwar durch ein Privatunternehmen vermarktet. Allerdings unterliegen sie vertraglich dem gemeindlichen Punktesystem und der gemeindlichen Zustimmung in der Vergabe.



Schon vergeben

Im Norden Peitings hat das Baugebiet am Goldammer- und Unterfeldweg in den vergangenen Monaten immer mehr Form angenommen. Zehn Doppelhaushälften konnten vereinbarungsgemäß veräußert werden. Dabei gingen, wie Ostenrieder auf der Bürgerversammlung sagte, vier Häuser an Peitinger, drei Käufer waren aus dem Mittelzentrum; eine Familie zog der Arbeit wegen nach Peiting. Zwei Interessenten sind aus freien Stücken hergekommen.



Laut Bürgermeister sind die 20 Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern mittlerweile bis auf eine veräußert. 200 Meter weiter westlich befindet sich an der Schongauer Straße das Grundstück, wo die Firma Haseitl Bau ein Projekt mit gut 40 Wohneinheiten realisieren möchte. Ein Drittel der Wohnungen wird nach den Kriterien des sozialen Wohnungsbaus vergeben; ein Drittel ist für Eigentumswohnungen vorgesehen, ein weiteres Drittel sollen Mietwohnungen werden.



Ostenrieder gab auf der Bürgerversammlung den Ausblick, dass nach einer Untersuchung der Potenziale im Ortsinneren zirka 47 Hektar bebaubare Fläche festgestellt wurden. Für zirka 90.000 Quadratmeter wäre sofort Baurecht gegeben. Das entspreche 70 bis 80 Einfamilienhäusern mit Spielplätzen und Straßen. In den nächsten Wochen will man im Rathaus die Eigentümer dieser Flächen anschreiben, um zu erfahren, wie sie mit ihren Baugrundstücken weiter verfahren möchten.