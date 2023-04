Premiere über Altenstadt: Erste EPC-B Fallschirme im Einsatz

Über der Garnisonsgemeinde: Statt vor der Basilika landete der Springer aber wie geplant auf den weichen Wiesen des Absetzplatzes nördlich der Franz-Josef-Strauß Kaserne. © Bundeswehr/Lessentin

Altenstadt – Im Rahmen der Integration der M-28 „Skytruck“ in das neue Fallschirmsystem der Bundeswehr „EPC-B“ waren in den Osterwochen die ersten Absprünge damit über Altenstadt zu beobachten.

Wiederholte Lieferverzüge und Problemen mit der Zulassung waren vorausgegangen. Dass die Integration nun funktionierte, freue ihn sehr, erklärt Oberstleutnant Michael M., Chef der federführenden IX. Inspektion der Luftlande-/Lufttransportschule.



Nachdem mit einem Übungs-Dummie geprobt worden war, konnten zwei Maschinen mit Fallschirmspringern abgesetzt werden. Mit der ersten Maschine wurde unterschiedlich schwere Einzelspringer in einem von drei Anflügen abgesetzt. In der zweiten waren dann insgesamt sechs Soldaten, die in einem Anflug kurz hintereinander abgesetzt wurden. Damit wurde dann der Absetzvorgang so durchgeführt, wie es auch zukünftig üblich sein wird. Der neue EPC-B soll ab sofort Stück für Stück den Jahrzehnte alten T-10 Schirm ablösen. Das neue System ist besser steuerbar, lässt sich vor der Landung abbremsen und weist generell eine geringere Sinkgeschwindigkeit auf.

Bundeswehr/Lessentin