Bungalow statt Reiheneckhaus am Pucciniring in Schongau

Von: Astrid Neumann

Teilen

Das Reiheneckhaus am Pucciniring soll abgerissen werden, im hinteren Teil des Grundstücks soll dafür ein barrierefreier Bungalow entstehen. © Neumann

Schongau – Am Pucciniring soll ein Reiheneckhaus abgerissen und dafür im hinteren Teil des Grundstücks ein barrierefreier Bungalow gebaut werden. Nicht ohne Diskussion und mit zwei Gegenstimmen hat der Bauausschuss dem Vorhaben letztendlich zugestimmt.

Da das Vorhaben in einem Bereich ohne Bebauungsplan liege und das Gebiet als allgemeines Wohngebiet eingestuft werden könne, spricht laut Stadtbaumeister Sebastian Dietrich eigentlich nichts gegen das Projekt. Das Reiheneckhaus, das abgerissen werden soll, sei zudem stark sanierungsbedürftig. Nach dem Abriss soll dort eine Doppelgarage entstehen, im hinteren Bereich des Grundstücks ein nicht unterkellerter, barrierefreier Bungalow.



Klar gegen das Vorhaben sprach sich Ilona Böse (SPD) aus. Sie fände es sehr schade, wenn die städtebauliche Kante gestört werde. Es handele sich dort schließlich um ein „sehr homogenes Wohngebiet“, in dem es keinen einzigen Bungalow gebe, argumentierte sie. Bei dem Bungalow handele es sich ja um eine Art „Austragshäusl“, das man ja trotzdem bauen könnte, das Grundstück sei schließlich groß genug. „Dem Neubau kann ich zustimmen, dem Abriss nicht“, fasste Böse ihre Meinung zusammen. In Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde – dem Landratsamt – sei der Abriss des stark sanierungsbedürftigen Reihenhauses Voraussetzung für die Errichtung des Neubaus, erklärte Dietrich.



Sie verstehe zwar die Einwände von Ilona Böse, könne aber auch den Planer verstehen, verdeutlichte Bettina Buresch (Grüne). Vor allem den Wunsch nach Barrierefreiheit konnte sie nachvollziehen. „Das ist in einem Reihenhaus schwer zu realisieren“, meinte sie.



»Wand, die keine ist«

Andere Bedenken beschäftigten dagegen Stephan Hild (UWV). „Ich weiß nicht, was wir uns damit für einen Präzedenzfall schaffen“, befürchtet er. Es sei das erste Reiheneckhaus, das abgerissen werden soll. Außerdem erhalte so das mittlere Haus „eine Außenwand, die gar keine ist“, so Hild weiter. Die Kommunwand müsse von demjenigen ertüchtigt werden, der das Eckhaus abreißt, versicherte daraufhin Stadtbaumeister Sebastian Dietrich. „Die Gefahr eines Präzedenzfalls ist nicht gegeben“, so Dietrich weiter, da das Vorhandene nicht auf andere Fälle übertragbar sei.



Weniger Bedenken hatte Kornelia Funke (CSU): „Ich kann mich damit anfreunden.“ Mit zwei Gegenstimmen beschloss der Bauausschuss, dem Antrag auf Vorbescheid zum Neubau eines Bungalows mit Doppelgarage und dem Abriss des bestehenden Reiheneckhauses zuzustimmen und das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.