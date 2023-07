Raiffeisenbank Pfaffenwinkel legt Jahresabschluss 2022 vor

Rekordzahlen und Trendwende

Peiting – Nochmals Rekordzahlen hat die Raiffeisenbank Pfaffenwinkel vorgelegt. Ob diese heuer wiederholt werden, ist fraglich.

Der schon in den Vorjahren eingeschlagene Wachstumspfad wurde auch 2022 beschritten, schildern die Vorstände Thomas Landes und Mario Lindauer. Die Bilanzsumme wuchs auf 1,24 Milliarden Euro (2021: 1,16). Auf 1,95 Millionen beläuft sich der Bilanzgewinn. Knapp 1,2 Millionen Gewerbesteuer zahlte die Raiffeisenbank Pfaffenwinkel; an ihre 13.861 Mitglieder schüttete sie rund 440.000 Euro Dividende aus.

„Die letzte Fusion war im Jahr 2000“, eine weitere sei nicht in Sicht, erinnert Landes. „Wir wachsen seitdem organisch.“ Freilich sehe man sich als attraktive Braut, der Zusammenschluss mit einem größeren Partner werde aber als abträglich für die eigene Regionalität und den Status als Entscheider und Einlagensammler vor Ort bewertet.



Auch die 1,19 Milliarden Euro an Kundeneinlagen sowie 0,93 Milliarden Euro an Krediten – also zusammen 2,12 Milliarden betreutes Kundenvolumen bei der Raiffeisenbank Pfaffenwinkel und ihren Verbundpartnern – haben eine bisher unerreichte Marke geknackt. 2022 verzeichnete man das bisher größte Kreditneugeschäft, so Landes. Trotz Ukraine-Krieg und ersten Zinserhöhungen habe das Geschäft im ersten Halbjahr gebrummt. Dann aber sei bei der Zinswende der Punkt erreicht worden, an dem es „für viele nicht mehr darstellbar“ war, sich Geld zu leihen. Hohe Grundstückspreise und Kosten einerseits, teures Geld andererseits – selbst mit hohem Eigenkapital oder Verdienst sei es für private Häuslebauer schwierig geworden, weiß Lindauer. Kreditgeschäfte seien zunehmend für Sanierungen und Renovierungen gefragt. Die Bauwirtschaft werde das zu spüren bekommen.



Mit einer Zinsatzsenkung rechnen beide frühestens in eineinhalb Jahren. Solange sich die Inflation nicht in Richtung zwei Prozent verlangsame, tue sich da wohl höchstens bei einer Rezession etwas. Weil das Leben immer teurer werde, greife der ein oder andere zudem immer mehr auf Erspartes zurück. „Mit diesem Umfeld müssen wir uns abfinden“, bedauert Landes.



Ebenfalls unter immer schwierigeren Bedingungen läuft die Personalsuche ab. 131 Mitarbeiter plus elf Azubis sind zwar eine Steigerung (2021: 122 plus elf), beispielsweise ein neuer Revisor werde aber dringend gesucht. Dass man bei großem Wachstum eine weitgehend stabil große Mitarbeiterschaft beschäftige, sei Beleg für große Effizienz, findet Lindauer. „Wir sind bei den Kosten sensationell günstig.“ Es gehe organisatorisch überschaubar zu. „Bei uns hat keiner einen Dienstwagen oder der Vorstand ein Sekretariat.“ An den zwölf Geschäftsstellen werde man festhalten, solange das Personal dafür da ist.



Strauß für Lindauer

Lindauer selbst ist derzeit auf der beruflichen Zielgeraden, offiziell Schluss ist für den dann 60-Jährigen Ende September. Auf ihn folgt mit Matthias Strauß (43; Hohenfurch), ein weiteres Kind des Hauses – er fing hier 1996 seine Ausbildung an.



Auch im fünfköpfigen Aufsichtsrat hat sich etwas getan. Weil er die Ü70 erreicht hat, schied Michael Asam aus. Ihn ersetzt Florian Pusch (37), Geschäftsführer bei Bürotechnik Hiemer.