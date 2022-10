Reduzierte Weihnachtsbeleuchtung in Schongau

Von: Astrid Neumann

Die Weihnachtsbeleuchtung wird auch heuer in der Münzstraße und am Marienplatz aufgehängt. © kb

Schongau – Münzstraße und Marienplatz werden in der Weihnachtszeit beleuchtet sein. Dafür hat sich die Mehrheit des Schongauer Stadtrates in seiner jüngsten Sitzung ausgesprochen.

Im Zuge der Energiekrise ist über Energiesparmaßnahmen diskutiert worden – dabei ging es auch um die Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt (wir berichteten). 25.000 Euro werden jährlich im Haushalt für die Weihnachtsbeleuchtung eingestellt, so Hauptamtsleiterin Bettina Schade. Letztes Jahr seien rund 18.000 Euro dafür ausgegeben worden, den Stromverbrauch könne sie allerdings nicht genau nennen.



Die Überspannung am Marienplatz könnte man weglassen, so die Ansicht von Stadtbaumeister Sebastian Dietrich. Es seien genug Leuchtelemente am Weihnachtsmarkt vorhanden. Auch in der Christophstraße könnte man auf Beleuchtung verzichten, so Dietrich. Einstimmig lehnte das Gremium die Möglichkeit ab, alles wie bisher aufzuhängen. Die Mehrheit sprach sich für die Variante „nur Münzstraße und Marienplatz“ aus.



Deutlich reduzierter hätte es sich auch Marianne Porsche-Rohrer (CSU) vorstellen können. „Der Marienplatz ist unsere gute Stube. Daheim dekoriert man ja auch nur die und nicht überall sonstwo.“ Auch Bettina Buresch (Grüne) wäre mit weniger zufrieden gewesen.