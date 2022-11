Wieder Rockabilly in Peiting

Von: Rasso Schorer

Chris Aron tritt mit seiner Band im Eggerstadl auf. © Stöbich

Peiting – Nach der erfolgreichen Premiere des Rockabilly-Festivals im Frühjahr plant Veranstalter Jürgen Schallhammer nicht nur eine Neuauflage. Auch schon am 25. November werden Bands, Solokünstler und Discjockeys im Eggerstadl für Stimmung wie in den wilden Fünfzigern sorgen.

„Schon als Kind habe ich Oldies geliebt“, erzählt der 33-Jährige und nennt als eines seiner Schlüsselerlebnisse ein Bill Haley-Konzert im Fernsehen. Nachdem er eine Elvis-CD geschenkt bekam, interessierte er sich nicht nur für die Musik, sondern auch für Architektur, Design und Mode jener Zeit.



Das führte dazu, dass der Peitinger aus der Liebe zum Rock‘n‘Roll einen Lebensstil machte: authentische Kleidung, Wohnzimmereinrichtung mit Cocktailsesseln, Nierentisch und Vinyl-Schallplatten bis zu seinem Oldtimer. Auch einen Kontrabass hat er sich gekauft und in Memphis die ehemalige Villa Graceland sowie das Grab von Elvis Presley besucht.



Dass es neben Schallhammer im Pfaffenwinkel und darüber hinaus viele weitere Oldie-Fans gibt, hat das erste Rockabilly-Wochenende in der Schlossberghalle gezeigt. Der Erfolg ermutigte den Organisator: Am 25. November, werden im Eggerstadl ab 20 Uhr Chris Aron, Mark Summers, Johnny Trouble und die Cento Sisters auftreten.



„Sie gehören mit zu den derzeit besten Elvis-Interpreten“, verspricht Schallhammer. Das Interesse an Presleys Musik ist heuer durch dessen 45. Todestag und einen Film über sein Leben neu geweckt. In Peiting werden aber auch Boogie Woogie, Rhythm and Blues oder Rockabilly zu hören sein.



Außerdem plant Schallhammer für kommendes Jahr sein zweites großes Festival, vom 8. bis 11. Juni in der Schlossberghalle. Vier Tage lang mit sechs internationalen Bands, acht Discjockeys, Händlerständen, Bar, Flohmarkt und Tanzkurs.



Infos und Tickets unter www.white-n-blue.de.

