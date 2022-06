Rockabilly-Festival: Zeitreise in Peiting

Ein halbes Dutzend Bands wie Gone Hepsville sorgten für Stimmung. © Stöbich

Peiting – Mit der Premiere des Rockabilly-Festivals am Wochenende zeigten sich Besucher und Veranstalter sehr zufrieden. In der Schloßberghalle lockten ein umfangreiches Rahmenprogramm und sechs Bands.

Für Organisator Jürgen Schallhammer erfüllte sich ein langgehegter Traum. Seit eineinhalb Jahrzehnten in der Szene unterwegs, habe er schon im Herbst 2020 etwas auf die Bühne stellen wollen, doch Corona vereitelte das. Umso mehr freuten er und seine Helfer sich nun über optimales Wetter. In der Sonne glänzten schicke Oldtimer und auf dem Freigelände machten es sich Besucher mit Cocktails und Hot Dogs gemütlich. Zum attraktiven Rahmen zählten ein Flohmarkt, Workshops und Händlerstände, an denen es unter anderem Hawaii-Hemden, Schmuck und sonstige Accessoires gab.

Rockabilly Festival in Peiting: „Super, dass es so etwas endlich in Oberbayern gibt“

Echte Fans sind Markus und Vegas aus Dachau, für die Rockabilly nicht nur ein Musik-, sondern Lebensstil ist. „Wir sind weltweit unterwegs, um für die sozialen Medien über Festivals zu berichten“, erzählt das Paar. „Dass es so etwas jetzt endlich auch in Oberbayern gibt, ist super!“ Mit blondierten Haaren und künstlichen Wimpern, Piercings und Tattoos sieht Vegas aus wie aus einem alten Pin Up-Magazin, doch auch viele andere hatten sich für Peiting besonders schick gemacht.



An zwei Abenden heizte ein halbes Dutzend Bands den Paaren ein, von den Boogie-Banausen bis zu den Ukelites mit ihrem Hawaii-Swing. Ein Höhepunkt war die energiegeladene Show der sechsköpfigen Gone Hepsville aus Tschechien. Authentisches Fifties-Feeling vermittelten Chris Aron and the Croakers; der Bandleader hat sich den zweiten Vornamen von Elvis Presley zu eigen gemacht und bringt damit seine musikalische Vorliebe zum Ausdruck.



Der neue Elvis-Film, ab dem morgigen Donnerstag in den Kinos, und das große Interesse am Peitinger Festival könnten ein Indiz für ein neues Rock‘n‘Roll-Revival sein, glaubt Schallhammer. „Eine Zeitreise in die Ära der Petticoats und Pin Up-Girls ist ja auch eine willkommene Ablenkung von all den Problemen und Krisen unserer Tage!“



Und so dürfen Fifties-Fans auf eine Wiederholung der Peitinger Premiere hoffen.

Peter Stöbich