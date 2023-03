Torf als Geschichtsbuch

Rotfilz bei Grambach wird renaturiert

Von: Ursula Gallmetzer

Teilen

Lisa Schwarz (roter Mantel), Expertin für Umweltplanung und Ingenieurökologie, zeigte bei einer Begehung im Rotfilz, wo die Entwässerungsgräben zu finden sind. © Gallmetzer

Böbing - Im Rotfilz bei Grambach werden seit Anfang Februar 37 Hektar einer Moorfläche renaturiert. Vergangene Woche lud das Landratsamt zur gemeinsamen Begehung mit Experten ein.

„Ein Viertel des Landkreises besteht aus Moorflächen“, begann Lisa Schwarz, Expertin für Umweltplanung und Ingenieurökologie im Landratsamt, bevor es in den verschneiten Moorwald ging. Sie ist für das „Klimaschutzprogramm 2050 – Moorrenaturierung“ zuständig und präsentierte Landrätin Andrea Jochner-Weiß, dem Böbinger Bürgermeister Peter Erhard, dem Rottenbucher Bürgermeister und Mitglied des Umweltausschusses des Landkreises Markus Bader sowie mehreren Mitarbeitern des Landratsamtes den Stand der Dinge im Rotfilz. „Es ist ein einfacher aber effektiver Beitrag zum Klimaschutz“, erläuterte die Wissenschaftlerin.



Angekauft wurde die Fläche vom Landkreis 2020 für rund eine Million Euro. Die Kosten übernahm zum Großteil die Regierung von Oberbayern. Die Arbeiten sind mit 110.000 Euro veranschlagt. Denn obwohl das Rotfilz zu den intakten Spirkenhochmooren des Landkreises zählt, gibt es einiges zu tun. Der Grund: Zahlreiche Entwässerungsgräben aus den 1920er- und 30er-Jahren sorgen dafür, dass es immer trockener wird und verbuscht und so weniger CO2 binden kann. Auch die Effekte zum Schutz vor Hochwasser oder Trockenperioden gehen verloren. Ebenso wertvoller Lebensraum für zahlreiche bedrohte Arten.



„15 Tonnen CO2 pro ­Hektar und Jahr können hier vermieden werden, wenn die Entwässerungsgräben wieder verschlossen werden“, erklärte Schwarz. Zwar sei das Rotfilz im Zentrum noch relativ nass, die Ränder jedoch trocken. „Ein Graben, der mal da ist, zieht immer Wasser“, verdeutlichte sie die Relevanz der Maßnahmen, die Stefan Deschler mit seinen Söhnen durchführt. Die Familie hat sich auf die Renaturierung von Mooren spezialisiert. Um an die Gräben zu gelangen, wurde eine Schneise geschlagen und das Holz direkt zum Schutz des wertvollen Bodens darauf verteilt. „Wir wollen den Moorkörper nicht beschädigen und keine Spuren hinterlassen“, verdeutlicht der Fachmann. Um den Boden nicht unnötig zu verdichten, sind daher nur Spezialfahrzeuge im Einsatz, die einen maximalen Bodendruck von 150 kg/cm² ausüben.



Torf als Geschichtsbuch

Was unter der Vegetationsschicht verborgen ist, zeigte Bauleiter Achim Rücker den Besuchern. In einem ausgehobenen Loch wurden deutlich die Schichten des Moors sichtbar. „Torf ist wie ein Geschichtsbuch“, erklärte der Biologe. Schon in geringer Tiefe könne man die Umstände mehrerer Tausend Jahre ablesen. Meteoriteneinschläge seien genauso zu erkennen wie Brände; eingeschlossene Pollen verrieten viel über die rundherum angebauten Agrarpflanzen. Das alles soll bewahrt werden.



Zu diesem Ziel werden drei verschiedene Bauvarianten eingesetzt, die die Gräben verschließen, damit das Wasser im Moor bleibt. Die einfachste Ausführung sind Torfpfropfen. Aufwändiger sind die mit Stammholz sanierten Abschnitte, bei denen Baumstämme quer in die Gräben gelegt und mit Torf bedeckt werden. Am kompliziertesten sind die Holzspundungen mit Brettern: Ein Eisenrahmen dient als Halterung bis die darin angeordneten Bretter mit dem Baggerarm im Boden versenkt sind. Dann wird die Hilfskonstruktion entfernt. Die Bretterwand stoppt den Wasserfluss.



In drei Wochen soll alles erledigt sein. Die Nässe wird sich im Moor anstauen. Die Torfmoose, die in den renaturierten Flächen bald wieder wachsen sollen, speichern Feuchtigkeit wie ein Schwamm. Angrenzende bewirtschaftete Flächen werden somit nicht durch die Nässe in Mitleidenschaft gezogen. Fachlich wurde dies genauestens geprüft. Schwarz hofft, dass nach dem Rotfilz auch weitere Flächen in der Region angekauft werden können und der Klimaschutz so vorangetrieben wird: „Es eilt. Wir müssen jetzt etwas tun.“