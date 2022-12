Schnellladen in Peiting

Laden mit einer Leistung bis zu 150 kW: Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder (rechts) und Andreas Bayer, Kommunalbetreuer der Lechwerke (LEW), freuen sich über den neuen DC-Lader in der Bachstraße. © Thorsten Franzisi

Peiting – Auf dem Weg zur Arbeit oder dem Heimweg noch kurz einkaufen gehen und dabei schnell das E-Auto aufladen: Die Lechwerke (LEW) haben in der Peitinger Bachstraße am Parkplatz der Mädchenschule einen neuen sogenannten DC-Schnelllader aufgestellt.

Es ist die erste DC-Schnellladestation, die die Marktgemeinde in Kooperation mit LEW errichtet hat. Bürgermeister Peter Ostenrieder sagt: „Die Entwicklung der E-Mobilität schreitet momentan in großen Schritten voran, deshalb ist es wichtig, dass die Fahrzeuge in möglichst kurzer Zeit und mit hoher Leistung geladen werden können.“ Auch das Beförderungskonzept PeitingMOBIL werde ja mit E-Fahrzeugen betrieben und auch von LEW unterstützt.“



Kürzere Ladezeit

Die Leistungsfähigkeit der Ladesäule von bis zu 150 Kilowatt verkürzt die Ladezeit deutlich – je nach Fahrzeugtyp dauert es etwa 30 Minuten bis der Akku von 20 auf 80 Prozent geladen ist. Die Station verfügt über zwei Ladepunkte, ist öffentlich zugänglich und kann sowohl mit Vertrag als auch spontan genutzt werden. Die Bezahlvorgang erfolgt am einfachsten über die App „eCharge+“ oder per RFID-Karte. Wer einen LEW-Autostromtarif nutzt, kann sich auch mittels persönlicher Vertragsnummer authentifizieren. Darüber hinaus ist die Ladestation in die beiden großen Roamingnetzwerk von Hubject und OCPI eingebunden und kann somit auch von Kunden anderer Mobilitätsanbieter genutzt werden.



Mehrere Stationen

Neben der neuen Ladestation stehen in Peiting drei weitere öffentliche Wechselstrom (AC-)Stationen zur Verfügung, nämlich am Hauptplatz sowie in Herzogsägmühle in der Marktstraße und der Dorfstraße. Dazu kommen im Landkreis weitere sechs öffentliche LEW-Stationen in Hohenpeißenberg, Schongau und Steingaden. Darunter sind auch zwei Gleichstrom-Schnellladestationen (DC-Ladestation): Eine in Schongau in der Burggener Straße und eine in Steingaden in der Kissinger Straße.



Regenerative Quellen

LEW gehört zu den großen Betreibern öffentlicher Ladeinfrastruktur in der Region, mit derzeit rund 370 öffentlich zugänglichen Ladepunkten. Alle werden mit Strom aus regenerativen Quellen beliefert.