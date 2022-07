Neue Saison fürs Schongauer Lechfloß

Von: Rasso Schorer

Das Schongauer Lechfloß fährt wieder bis September, Anmeldungen nimmt die Tourist Information entgegen. © Schorer

Schongau – Juli bis September, das heißt: Lechfloß-Saison. Stets sonntags um 14 und um 16 Uhr legt das Floß am Lido seit 2018 für seine rund eineinhalbstündigen Passagierfahrten ab. Dazu kommen weitere Feierabend-, Kinder- und Gruppenangebote.

Geschichts- und naturkundige Führer vermitteln den Floßgästen Einblicke in das Leben der alten Flößerfamilien, in den Lebensraum am Fluss und die damit verbundenen landschafts­ökologischen Aspekte. Nachdem 2021 maximal nur 30 Leute aufs Floß durften, sind nun wieder 40 erlaubt.



1.532 Menschen waren bei 55 Fahrten im vergangenen Jahr dabei; zehn Fahrten sagten die Vereine, die gebucht hatten, in der Corona-Zeit ab, weitere zehn kamen wegen Gewittern nicht zustande. „Insgesamt waren wir aber sehr zufrieden“, freut sich Ursula Diesch, Leiterin der Tourist Information. In diesem Jahr werde das Lechfloß wohl seinen 10.000. Gast begrüßen. Vielleicht handelt es sich dabei um einen jüngeren Entdecker?



Eigens auf diese zugeschnitten sind nämlich die Kinderfahrten „Mit dem kleinen Wassermann auf dem Schongauer Lechfloß“ am 31. Juli (10 Uhr), 6. August (10 und 12 Uhr) und 23. August (13 Uhr). „Letztes Jahr waren die immer ausgebucht, deshalb haben wir auch noch weitere Termine in petto“, so Diesch.



„Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht“, freut sie sich auch auf die Feierabendfahrten am 5. und 19. August sowie 2. und 16. September (jeweils 17.30 Uhr) und auf Gäste, die einen gemütlichen Feierabend bei Sonnenuntergang auf dem Lech schätzen.



Gruppen können das Floß nach Wunsch buchen. „Wer eine kleine Wanderung unternehmen möchte, ist auf dem Rundweg ‚Römer und Welfen am Lech‘ oder auf dem LechErlebnisWeg mit Blick auf den grün leuchtenden Lech richtig“, empfiehlt die Tourist Information.



Stadtführer Karl Kühmoser hat unter www.waldwissen.net einiges zur Geschichte der Flößerei aufbereitet.

Anmeldung und Infos

Anmeldungen bei der Tourist Information Schongau (Tel. 08861/214181, touristinfo@schongau.de)

Kosten: 15 Euro (Erwachsene), zehn Euro (Kind), 35 Euro (Familienkarte)

Weitere Infos und die Fahrzeiten des kostenlosen Shuttlebusses unter www.schongau.de.