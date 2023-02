Saliterhof: Warum die Gemeinde klare Vorgaben anstrebt

Von: Johannes Jais

Das gut zwei Hektar große Gelände beim Saliterhof in Kurzenried – hier rot umrandet. In der Mitte das Hauptgebäude (grau) mit Freiterrasse und mit der Halle, wo große Veranstaltungen stattfinden. © Bauamt

Was auf dem Saliterhof Peiting ist landwirtschaftlich, was ist gastronomisch, was ist touristisch? So manches wird als Graubereich gesehen. Weil demnächst weitere Angebote dazukommen sollen, drängt die Gemeinde auf klare Festsetzungen. Also soll ein vorhabenbezogener Bebauungsplan für den Saliterhof in Kurzenried aufgestellt werden.

Im Jahr 2016 wurde die Erweiterung des landwirtschaftlichen Betriebes um eine Halle für Alpaka- und Pferdehaltung sowie um ein Hofcafé genehmigt. Das Hauptaugenmerk lag damals auf der Alpakazucht, auf dem Verkauf von Heu und von Alpaka-Dünger.



Das Hofcafé wird in den letzten Jahren sehr gut angenommen. Außerdem wird die Nachfrage zur Vermietung der landwirtschaftlichen Halle immer größer. Dort können Vereine, Verbände und private Interessenten Veranstaltungen bzw. Feiern abhalten.



Die ausgeprägte Entwicklung in die gastronomische Richtung war beim Umbau bzw. Neubau 2016 nicht vorauszusehen. Jetzt hat die Familie Schlamp als Eigentümer den Wunsch, einen Bebauungsplan zu erstellen, um aus dem bisherigen landwirtschaftlichen Anwesen einen Erlebnishof zu entwickeln. Vorgesehen sind gastronomische Nebenräume für das Hofstüberl und der Bau eines Gewächshauses.



Außerdem soll Urlaub auf dem Bauernhof angeboten werden. Dazu gibt es Überlegungen für zwei weitere Apartments, für eine Ferienwohnung und für Wohnmobil-Stellplätze. Zusätzlich ist eine kleine Abenteuer-Golfanlage vorgesehen.



Beschluss gefasst

Die Gemeinderäte haben beschlossen, dass ein Bebauungsplan „Saliterhof Peiting“ aufgestellt wird. Es ist ein vorhabenbezogener Bebauungsplan. Der Begriff sagt aus, dass es ausschließlich um dieses Hofgelände geht. Nachbargrundstücke oder weitere Straßenzüge in Kurzenried fallen nicht in den Geltungsbereich.



Der Beschluss zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Saliterhof Peiting“ wurde mit großer Mehrheit gefasst. Es gab eine Gegenstimme. Die kam von Josef Sellmaier. Er ist Gemeinderat der Bürgervereinigung und Landwirt in ­Kurzenried.



Sellmaier bestätigte, dass der Saliterhof „gut angenommen wird“. Aber es werde dort auch viel geduldet. Kritisch sieht er eine kleine Golfanlage im Außenbereich des Geländes, das 2,35 Hektar umfasst und im Osten bis zur Peitnach reicht. Der BV-Gemeinderat verwies darauf, dass durch eine Festsetzung vom März 2021 auf dem Saliterhof bis zu zehn Veranstaltungen im Jahr genehmigt werden könnten. Man müsse darauf achten, dass es nicht mehr werden,



Sellmaier ergänzte, es seien in Peiting innerorts Veranstaltungshallen vorhanden – wie die Schloßberghalle oder die Sporthalle Birkenried. Dort gebe es ausreichend Parkplätze. Er lehne den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ab; durch eine Erweiterung des Angebotes würde die Belastung in der Ortschaft Kurzenried noch größer, wenn Autos auf der Straße oder auf privaten Grundstücken abgestellt werden.



Bürgermeister Peter Ostenrieder antwortete darauf: „Genau die angesprochenen Punkte werden im Bebauungsplan hinterfragt“. Er betonte, dass es nicht nur um die Veranstaltungen in der Halle geht, sondern auch um Café, Freiterrasse und anderes mehr an Angeboten. Es sei immer schwierig, wenn Dinge nicht klar definiert seien. Klare Festsetzungen erreiche man jedoch mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan.



Marion Gillinger (ÖDP) vertrat die Meinung, dass die Möglichkeit des Bauens im Außenbereich doch im Baugesetzbuch klar geregelt sei. Christian Lory (Unabhängige) befand, was auf dem Saliterhof aktuell vorhanden sei, entspreche nicht dem Genehmigungsstand.



Hermann Mödl (BV) sprach vom Charakter einer „Eventhalle“. Wenn dort jede Woche oder alle 14 Tage eine Großveranstaltung stattfinde, dann sei das kritisch für einen Ortsteil wie Kurzenried. Andreas Barnsteiner (BV) wagte die Prognose, dass trotz eines Bebauungsplanes später weitere Änderungen gewünscht werden. Da müssten die Gemeinderäte aber „Rückgrat zeigen“.



„Schöne Anlage“

Franz Seidel (Bürgervereinigung) war klar fürs Aufstellen eines Bebauungsplanes. Da könne man einiges reglementieren, z.B. zu Besucherströmen und zu Öffnungszeiten. Der Saliterhof sei „eine schöne Anlage“. Die Leute, die das betreiben, hätten „was auf d‘ Füaß gstellt“, kommentierte Seidel und setzte drauf: „Wer sagte, er möchte keinen Bebauungsplan, der macht die Anlage platt“.



Eindringlich warb Rathauschef Ostenrieder (CSU) für das Vorgehen. „Wer dem Bebauungsplan zustimmt, will mitreden. Wer nicht zustimmt, überlässt die Dinge ihrem Lauf“, bekundete der Bürgermeister.