SAM 2022 erneut online

Nicht in der Lechsporthalle wie üblich, sondern ausschließlich online findet die „Schongauer Ausbildungsmesse 2022“ statt. © Archiv/Neumann

Schongau – Wenn das Wörtchen ‚wenn‘ nicht wär… würde die „Schongauer AusbildungsMesse 2022“ wieder als Präsenzmesse stattfinden. Corona hat dies aber genauso wie schon im letzten Jahr vereitelt.

Sowohl das Landratsamt als auch die Gesundheitsbehörde hatten kein grünes Licht geben können, die SAM 2022 am ursprünglich vorgemerkten 30. März als Präsenzmesse in der Lechsporthalle durchzuführen.Sie findet wie schon im vergangenen Jahr online und kontaktlos statt.



Zunächst hatten sich die Organisatoren lange optimistisch gezeigt. Schon Anfang Oktober 2021 wurden Vorbereitungen getroffen, die Messe wieder mit Besuchern zu realisieren. Dass damit besondere Bedingungen verbunden sein würden, war den Beteiligten durchaus klar. Die zahlreichen und sich ändernden Anordnungen hätten nun aber einen so enormen Aufwand erfordert, dass dies für die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz befindlichen Besucher ganz und gar nicht mit einem angenehmen Messeerlebnis verbunden gewesen wäre.



Dennoch oder gerade deshalb wurde mit dem „Schongauer AusbildungsMarkt“ eine sehr gut angenommene Online-Plattform ins Leben gerufen, die seit 1. März wieder unter www.schongauer-ausbildungsmarkt.de auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz offensteht. Und das sogar bis Ende dieses Jahres durchgehend. Dort präsentieren sich etwa 70 Firmen mit Adressen, Ansprechpartnern, Ausbildungsberufen, Praktikumsmöglichkeiten, Berufsbeschreibungen, Verlinkungen und Videoclips rund ums Thema Ausbildung. Die Betriebe kommen überwiegend aus dem Landkreis Weilheim-Schongau sowie zum Teil aus den benachbarten Landkreisen. Einzelne Firmen oder Institutionen befinden sich noch weiter entfernt, unter anderem in Kempten, Rosenheim und Bad Wörishofen.

Mehr Vor- als Nachteile

Obwohl der Reiz einer Präsenzmesse nun noch bis (hoffentlich) nächstes Jahr auf sich warten lassen wird, hat die Online-Plattform durchaus ihre Vorteile. Denn ins Internet können die künftigen Azubis, deren Eltern und Lehrer rund um die Uhr. Dass die Gespräche räumlich getrennt stattfinden, kann durch moderne Techniken kompensiert werden. Den Schülern bleibt außerdem viel mehr Zeit, sich in Ruhe durch die Seiten zu klicken sowie im Falle eines konkreten Interesses direkten Kontakt via Telefon oder E-Mail aufzunehmen.



In unserem Landkreis stellen neben den überregional bekannten Industriebetrieben wie Aerotech, ept, Hirschvogel, Hoerbiger, UPM, Hochland, Zarges, Eirenschmalz oder Roche auch einige Handwerks-Betriebe sich selbst und die von ihnen angebotenen Ausbildungsberufe umfassend vor. Die Metzgerei Boneberger, die Spenglerei Hein, Glas- und Fensterbau Huber und Elektro Schöffmann sind nur einige Beispiele. Nicht zu vergessen sind kaufmännische Berufe, die in Banken, bei Krankenversicherungen oder in Automobilhäusern ausgebildet werden.



Und wer lieber in die Beamtenlaufbahn einsteigen möchte, hat zum Beispiel durch ein Duales Studium beim Landratsamt oder eine Ausbildung beim Zoll gute Chancen, dies zu verwirklichen.Vertreten sind natürlich auch die so wichtigen und seit Beginn der Coronapandemie mit längst verdienter höherer Wertschätzung bedachten Pflegeberufe, die in Schongau und Umgebung zu Hauf angeboten und ausgebildet werden. Zum Beispiel in den Berufsfachschulen der Regens-Wagner-Stiftung oder der Krankenhaus GmbH.



Insgesamt werden gut 900 Stellen angeboten. „Das ist schon was“, stellt Peter Ostenrieder, Inhaber von „Ostenrieder Design und Marketing“, fest.



Die Angebote richten sich sowohl an Mittelschüler, Realschüler als auch Gymnasiasten. Denn es ist ein erklärtes Ziel des Landkreises möglichst viele junge Menschen beruflich zu binden. Insbesondere gut qualifizierte Schulabgänger sollen die Gelegenheit bekommen, heimatnah eine Ausbildung zu absolvieren und somit später einmal als Fachkräfte auch hier zu leben. Die Aussichten, im näheren Umfeld eine Lehrstelle zu finden, sind bestens.



Verlosung

Wer unter www.schongauer-ausbildungsmarkt.de die kleinen „SAMileys“ richtig zählt und etwas Glück hat, freut sich über die Aussicht auf einen der Sachpreise. Als Hauptgewinn lockt sogar ein IPad.

Obwohl das Gewinnspiel bei vielen zusätzliches Interesse wecken dürfte, hofft Alexander Berndt von „Ostenrieder Design und Marketing“, dass die abermalige reine Online-Messe „heuer das allerletzte Mal sein wird“. Begleitend soll das Online-Format aber auch künftige Präsenzmessen flankieren, um auch über den Messetag hinaus ein umfassendes Angebot bereitzustellen.