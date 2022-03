Sammlung von Hilfsgütern für die Ukraine im Kulturzentrum Schwabniederhofen

Von: Manfred Ellenberger

Die mit den zahlreichen im KulZe in Schwabniederhofen abgegebenen Sachspenden verbundene Arbeit bereitete Horst Schuttwolf, Gisela Hirschner, Gerhard Frischat und Dieter Wagner (von links) angesichts des Bürgerengagements viel Freude. © Ellenberger

Altenstadt/Schwabniederhofen – So einiges gab es bei der Spendenaktion für Flüchtlinge aus der Ukraine am vergangenen Wochenende in Schwabniederhofen zu sammeln und zu sortieren. Die Aktion im örtlichen Kulturzentrum (KulZe) hatte schon vergangenen Freitag begonnen und endete am frühen Sonntagabend.

Bereits am Sonntagmittag türmten sich in dem großen Raum viele Kisten mit Babynahrung, Hygieneartikeln, Verbandsmaterialien sowie Lebensmittelkonserven und frischem Obst. Aber auch Bekleidung, hauptsächlich für die Kleinen und die ganz Kleinen, war dabei. Die Kleidungsstücke kamen hauptsächlich von der Kleiderkammer Schongau. Dabei handelt es sich um gebrauchte, aber gut erhaltene Sachen in verschiedenen Größen. „Der Bürgermeister war auch schon da“, berichtete Dieter Wagner von der Abteilung Boule beim TSV Schwabniederhofen, mittlerweile auch gut bekannt unter dem einprägsamen Namen „Die schrägen Vögel“. Wagner war einer der Hauptinitiatoren der örtlichen Spendenaktion und durfte sich gemeinsam mit weiteren Helfern des Vereins über die große Hilfsbereitschaft der Bürger sowie das von Bürgermeister Andreas Kögl demonstrierte Interesse freuen.



Die im KulZe gesammelten Sachspenden wurden am Montag von Schongauer Feuerwehrleuten abgeholt und zum Saliterhof in Peiting-Kurzenried gebracht, wo sie teilweise sofort auf die derzeit vier 7,5-Tonner umgeladen wurden.



Dort koordiniert Hofeigentümer Thomas Lein den von durchweg freiwilligen Fahrern fast täglich wahrgenommenen bedarfsorientierten Weitertransport Richtung Osten nach Breslau, wo die Spenden für die vielen Kriegsflüchtlinge in Empfang genommen werden. Neben der Abgabe bei der dortigen Sammelstelle werden Teile der gespendeten oftmals auch neuen Waren auch umgeladen und durch Kräfte vor Ort über die ukrainische Grenze in das Kriegsgebiet gebracht. So sei ein „schönes Netzwerk innerhalb kürzerer Zeit“ entstanden, weiß Koordinator Thomas Lein zu berichten. Die Laster werden meist von Firmen gesponsert, genauso wie das für die langen Fahrtstrecken nötige Benzin durch Spendengelder, unter anderem von der Gemeinde Peiting zusammenkommt.



Die Hilfe durch den Saliterhof ist mittlerweile auch über den hiesigen Bereich hinaus bekannt. Bereits vergangene Woche hatten etwa zehn aus Mindelheim kommende Feuerwehrleute 200 Feldbetten und noch mehr Schlafsäcke zum Bauhof nach Schwabsoien gebracht. Diese wurden wiederum durch die Schongauer Feuerwehr für den Weitertransport nach Peiting gebracht. Um auch weiterhin bedarfsorientiert zu unterstützen, finden derzeit vorübergehend keine weiteren Transporte statt.



Den Stein ins Rollen hatte die aus Polen stammende Saliterhof-Mitarbeiterin Edyta gebracht. Deren Sohn wohnt im dortigen Grenzgebiet zur Ukraine und berichtete seiner Mutter beinahe täglich über Mütter und deren Kinder, die mit nur sehr wenigen Habseligkeiten in die sichere Region jenseits der Grenze geflüchtet waren.