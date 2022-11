Schloßbergler Schongau mit „Gruppensieg dahoam“ beim Wertungsplatteln

Nach langer Pause

Von Christine Wölfle schließen

Schongau –157 Plattler und Dreherinnen, sowie 24 Gruppen der Aktiven aus fast allen Vereinen des Lechgaus waren nach drei Jahren Pause im Jakob-Pfeiffer-Haus zum Wettstreit angetreten – und bewiesen, dass sie nichts verlernt haben. Auch beim Nachwuchs waren 157 Kinder und Jugendliche, und 13 Gruppen in jeweils zwei Altersklassen dabei.

„Das Niveau ist wirklich sehr hoch, ich bin beeindruckt“, freute sich Gauvorstand Franz Multerer über die Aktiven. „Da müssen wir uns wahrlich nicht vor den anderen Gauen verstecken.“



Innerhalb von sieben Stunden wurden die Besten der sieben Altersklassen und der Vereins-Gruppen ermittelt. Das größte Geschenk machte sich dabei der gastgebende Verein „Schloßbergler“ Schongau mit dem ersten Platz in der Gruppenwertung selbst. Und das trotz der Doppelbelastung: Raus aus dem Arbeitsgewand, rein in die Tracht, und los. Auch bei der Altersklasse Mädla Aktiv II gab es kein Vorbeikommen an Schongau und den Schwestern Regina Eiler, Anni Leier und Johanna Reßle. Sowas hatte es noch nie gegeben. Zusammen wurde noch lange weiter gefeiert – auch mit einem gemeinsamen Burschenplattler, der die Statik des Jakob-Pfeiffer-Hauses an ihre Grenzen brachte. Doch alles blieb heil für das Jugend-Preis­platteln am darauffolgenden Tag, als sich der Nachwuchs auf zwei Bühnen den Wertungsrichtern stellte.

Ergebnisse Aktive und Jugend

Mädla Aktiv I: 1. Platz Theresa Dietrich (Steingaden), 2. Platz Theresa Kriesmair (Schongau), 3. Platz Antonia Weiß (Rottenbuch)

Buam Aktiv I: 1. Platz Simon Baarfüßer (Peiting), 2. Platz Stefan Sieber (Steingaden), 3. Platz Linus Rieder (Reichling)

Mädla Aktiv II: 1. Platz Regina Eiler, 2. Platz Anni Leier, 3. Platz Johanna Reßle (alle Schongau)

Buam Aktiv II: 1. Tobias Linder (Hohenfurch), 2. Christoph Sieber, 3. Franz Dietrich (Schongau)

Altersklasse Mädla: Hedwig Dietmair (Hofstetten)

Altersklasse Buam: Florian Sanktjohanser (Hofstetten), Hannes Bauer (Hohpeißenberg), Marcus Bertl (Böbing)

Ehrenklasse Buam: Toni Nöß (Steingaden), Hans Benedikt (Böbing), Markus Wühr (Schongau)

Gruppen: Schloßbergler Schongau I, Almfrieden Steingaden I, Alpenrose Peiting I

Mädla bis 13 Jahre: Katja Hipp (Hofstetten), Linda Langnickel (Burggen), Sarah Ostmann (Apfeld.)

Buam bis 13: Fabian Dreer,Maximilian Bauer (beide Hohpeißenberg), Rasso Barnsteiner (Peiting)

Mädla 14-17: Magdalena Ernst (Steingaden), Hannah Pröbstl (Hohenpeißenberg), Magdalena Multerer (Peiting)

Buam 14-17: Tobias Schweiger (Böbing), Johannes Durach (Rottenbuch), Xaver Barnsteiner (Peiting)

Gruppen bis 13: Schnalz­bergler Böbing I, Schloßbergler Schongau, König Ludwig II Burggen

Gruppen 14-17: Almfrieden Steingaden, Alpenrose Peiting, Illachtaler Rottenbuch