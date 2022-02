Mehrere Schneeunfälle rund um Schongau

Von: Rasso Schorer

Schnee auf den Straßen hat diese Woche rund um Schongau mehrere Unfälle verursacht. © Symbolfoto: Panthermedia/belchonock

Landkreis – Gleich mehrfach krachte es diese Woche rund um Schongau aufgrund der gleichen Ursache: Schnee auf den Straßen. Der entstandene Sachschaden ist teils hoch.

Am Montag fuhr ein 29-jähriger Peitinger gegen 16.20 Uhr auf der B17 von Peiting nach Steingaden. Nach Lauterbach verlor er in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Kastenwagen. Dessen linke Seite kollidierte mit der linken Seite eines entgegenkommenden Autos einer 40-jährigen Steingadenerin und drückte es gegen die Schutzplanke. Beide Fahrer sowie ein 44-Jähriger im Fahrzeug des Peitingers kamen leicht verletzt ins Unfallklinikum Murnau. Ein siebenjähriges Kind blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 beziehungsweise 20.000 Euro, der Schaden an der Leitplanke beläuft sich auf zirka 500 Euro. Die B17 war einseitig beziehungsweise komplett gesperrt.



Zu schnell auf der B472

Gegen 22.50 Uhr, war eine 25-Jährige aus Baierbrunn auf der B472 von Hohenpeißenberg in Richtung Peiting unterwegs. Weil sie auf der durchgängig schneebedeckten Fahrbahn zu schnell fuhr, schleuderte ihr Auto kurz nach der Abfahrt Peiting-Ost nach links in die Leitplanke. Die Fahrzeugfront wurde massiv eingedrückt, es entstanden rund 4.500 Euro Sachschaden am Wagen und zirka 500 Euro an der Leitplanke. Verletzt wurde niemand.

Den Hollberg hinagerutscht

Tags darauf war der Sachschaden mit rund 17.000 Euro deutlich höher, als eine 41-jährige Frau aus der Lechstadt gegen 8.20 Uhr den Schongauer Hollberg hinunterfuhr und in der Kurve auf Höhe der Abzweigung Am Hohen Graben auf die Gegenfahrspur rutschte. Ein entgegenkommender 35-jähriger Steingadener versuchte mit seinem Kleintransporter noch möglichst nach rechts auszuweichen, dennoch stießen beide Fahrzeugseiten gegeneinander. Am BMW entstand ein Schaden von rund 12.000 und am Kleintransporter ein Schaden von ungefähr 5.000 Euro. Alle blieben unverletzt.



Von der B23 geschleudert

Kurz vor 20 Uhr kam ein 64-Jähriger aus dem südlichen Landkreis auf der B23 zwischen Peiting und Rottenbuch ins Schleudern. Im Straßengraben kippte das Auto nach links auf das Dach. Der Mann konnte selbstständig aussteigen, er kam mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der wirtschaftliche Totalschaden am Wagen beträgt rund 3.000 Euro.



Wegen tückischer Schneeverwehung gegen Stadel gekracht

Am Mittwoch um 6.20 Uhr erwischte es dann einen 48-Jährigen aus dem westlichen Altlandkreis, der in Richtung Südwesten auf der Altenstadter Triebstraße unterwegs war. Kurz nach der Ortsausfahrt fuhr er in eine Schneeverwehung, geriet ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn. Das Auto stieß gegen einen Stadel. Der Mann trug leichte Verletzungen davon und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Auch an seinem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro, die Reparaturen am Stadel dürften rund 500 Euro kosten.