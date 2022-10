Schnelles Internet für weitere 190 Peitinger Haushalte

Von: Johannes Jais

Im Peiting werden bis Ende 2023 in zwei Stufen knapp 190 Haushalte mit schnellem Internet versorgt. © Symbolfoto: Panthermedia/.shock

Peiting – Licht und Schatten gibt’s beim Breitbandausbau in Peiting. Im Ort selbst werden bis Ende 2023 in zwei Stufen knapp 190 Haushalte mit schnellem Internet versorgt. 2.800 weitere will die Telekom noch erreichen. Das wird aber noch dauern.

Bei der Verbesserung des Glasfasernetzes profitiert die Gemeinde von einem Förderprogramm des Bundes, der 90 Prozent der Kosten übernimmt. Der Markt Peiting muss lediglich zehn Prozent beisteuern. 110 Adressen, vorwiegend im Hauptort, bekommen Anschluss an das Glasfasernetz. 712.000 Euro fließen vom Bund. Wenn 2023 in einem zweiten Schritt eine Glasfaserleitung zu 77 weiteren Grundstücken verlegt wird, dann ist mit einem Eigenanteil zwischen 46.000 und 90.000 Euro zu rechnen.



Karl Manstorfer und Dr. Reiner Grasberger vom Büro IK-T aus Regensburg haben die Ergebnisse der sogenannten Markt­erkundung den Gemeinderäten vorgestellt. Diese wurde notwendig, weil zusätzlich zum Freistaat Bayern auch der Bund über das Ministerium für Digitales und Verkehr die Städte und Gemeinden auf dem Weg zum flächendeckenden schnellen Internet wesentlich unterstützt.



Manstorfer und Grasberger informierten darüber, dass inzwischen zwei konkurrierende Netzbetreiber Interesse bekunden am Ausbau. Neben der Telekom, dem Platzhirsch, ist das der relativ junge Netzbetreiber UGG. Die drei Buchstaben stehen für „Unsere Grüne Glasfaser“.



Auf einen Unterschied wies Grasberger hin. Beim neuen Netzbetreiber UGG werde der Ausbau in einer Straße nur dann in Angriff genommen, wenn der Eigentümer einen Vertrag für seine Wohnung oder sein Haus unterschreibe. Bei der Telekom sei das Verlegen der Leitung unabhängig davon der Fall. Es müsse kein Hausanschluss geordert werden bzw. es könne ein Hausanschluss auch später gebucht werden. Manstorfer ergänzte: Was die Telekom meldet, werde auch „mit hundertprozentiger Sicherheit“ ausgebaut. Die Angaben zum Netzausbau seien beim Mitbewerber nicht so belastbar wie bei Telekom, sagte er.



Norbert Merk (CSU) meinte in der Debatte, man solle sich beim Netzausbau „auf was Bewährtes verlassen“. Für ihn gebe es derzeit keine Alternative zur Telekom. Michael Deibler, Fraktionssprecher der CSU, meinte zum 90-prozentigen Zuschuss beim Förderprogramm des Bundes: „Das müssen wir machen. Da haben wir gar keine Alternative.“



Schnelles Internet in der flächengroßen Marktgemeinde ist ein Prozess, der schon mehrere Jahre läuft. Das Landesprogramm des Freistaates Bayern sei abgeschlossen, schilderte Grasberger. Dabei seien u.a. die drei Schulen und das Rathaus ans Glasfasernetz angebunden worden.



Insgesamt gibt es in Peiting mit seinen 12.000 Einwohnern genau 5.440 Haushalte. Davon sind gut 3.000 ohne Glasfaseranschluss. Für ungefähr 2.800 Immobilien möchte die Telekom einen eigenwirtschaftlichen Ausbau voranbringen. Dies bedeutet, dass sie das Projekt ohne Eigenanteil der Kommune stemmt.



Ein Augenmerk will man in Peiting auf die Anregung Herbert Salzmanns (SPD) darauf haben, dass in einer Straße nicht ein Kabel der UGG und eines von Magenta (Telekom) verlegt werden. Zwei Netze parallel zu betreiben, das mache keinen Sinn, merkte Bürgermeister Peter Ostenrieder an.