Corona-Schnellteststation am Schongauer Volksfestplatz

Ab dem kommenden Montag steht die Corona-Schnellteststation am Volksfestplatz in Schongau zur Verfügung. © FKN

Schongau – Seit dem heutigen Donnerstag gelten neue Corona-Regelungen in Bayern. Vielerorts gilt nun wieder 3G statt 2G. Das heißt, auch Ungeimpfte haben mit einem negativen Testergebnis wieder Zugang. Sie können ab kommendem Montag, 21. Februar, auch die neue Schnellteststation am Schongauer Volksfestplatz nutzen.

Hier soll eine schnelle Abwicklung der im Alltag so oft benötigten Antigen-Tests, die teils längere Wartezeiten mit sich bringen, ermöglicht werden. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, sieht das Prozedere dort wie folgt aus: Die zu testenden Personen können sich einen Termin auf der Internetseite www.schnelltestzentrum-schongau.de buchen oder mittels QR-Code, welcher an der Teststation aushängt, selbst anmelden.

Schnellteststation in Schongau mit Drive-In

Die Teststation bietet einen Drive-In. Man fährt mit dem Auto zur Teststation, wo der Test direkt am Fahrzeug erfolgt. Die zu testenden Personen können während der Testabnahme im Fahrzeug sitzen bleiben. Gleichermaßen ist die Station für Passanten zugänglich. Durch die günstige Lage der Teststation am Volksfestplatz, an welchem sich in unmittelbarer Nähe die Haltestellen der Schulbusse befinden, können Schüler beispielsweise nach der Schule einen Antigen-Test machen.



Der bescheinigte Test und dessen Gültigkeit von 24 Stunden stellt auch für Firmen und deren Angestellte eine Entlastung dar. Die vorläufigen Öffnungszeiten ab kommendem Montag sind werktags von 10 bis 14 Uhr und von 16 bis 20 Uhr, am Wochenende von 10 bis 14 Uhr.



Die Stadt Schongau stellt für die Station einerseits den Volksfestplatz zur Verfügung und war andererseits mit diversen Arbeitsleistungen bei der Errichtung behilflich.