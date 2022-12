Schongau Bauausschuss gibt grünes Licht für beklebtes Schaufenster

Von: Rasso Schorer

Teilen

Der neue Unverpacktladen am Marienplatz darf seine Schaufenster so lassen. Der Bauausschuss erteilte eine Genehmigung für die beklebten Fenster. © Schorer

Schongau – Neben einem aufgemalten Schriftzug an der Fassade hat der neue Unverpacktladen am Marienplatz auch die Genehmigung von aufgeklebter Werbung auf den Schaufenstern und der Glastüre beantragt. Der Bauausschuss erteilte diese einstimmig, warnte aber auch vor zu viel Großzügigkeit.

Die Werbung auf den Fenster- und Türscheiben ist gemäß der Werbesatzung nicht zulässig, da sie zusätzlich zu einer auf der Fassade platzierten Werbeanlage angebracht werden soll, erklärte Stadtbaumeister Sebastian Dietrich in der Sitzung am Dienstag. Zulässig wäre jedoch nur anstelle einer solchen.



Die Werbung wirke jedoch insgesamt sehr zurückhaltend und angemessen, weswegen einer Befreiung zugestimmt werden könnte, erklärte Dietrich weiter. Erst vor Kurzem hat man Ähnliches in der Weinstraße genehmigt (wir berichteten).



Es sei toll wie sich die Fassaden in der Altstadt mittlerweile entwickeln haben, befand Ilona Böse (SPD). „Aber wir müssen im Blick haben, dass uns jetzt nicht die Fenster zugeklebt werden“, sagte sie auch unter Nennung einiger Beispiele. Ähnlich äußerte sich auch Bettina Buresch (Grüne): „Wenn‘s nicht mehr wird, ist es akzeptabel“, meinte sie dazu, warnte aber gleichzeitig: „Das wird sich wieder hochschaukeln.“



Keine Einwände hatte Kornelia Funke (CSU), sie könne damit gut leben, so ihr Fazit. Stadtbaumeister Sebastian Dietrich verwies dabei auf die geplante Altstadt-Satzung, in der man einen „engen Rahmen für so was“ stecken wolle.