Wenn der »Worst Case« eintritt: Schongau bewirbt sich ums Zentralklinikum

Von: Rasso Schorer

Verkehrsanbindung, Flächen für künftige Erweiterungen und mehr sieht Schongaus Stadtrat als Argumente in einer Bewerbung als künftigen Standort des Zentralkrankenhauses. © Herold

Schongau – Wird ein Zentralklinikum im Landkreis Realität, will sich Schongau als Standort in Stellung bringen. Das hat der Stadtrat am Dienstag einstimmig beschlossen. Die Argumente sah das Gremium dabei deutlich auf Seiten der Lechstadt, gemäß einstimmig befürwortetem SPD-Antrag sollen „fundierte Bewerbungsunterlagen“ überzeugen.

Dass sich das Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ weiterhin für den Erhalt sowohl des Schongauer als auch des Weilheimer Krankenhausstandorts als solchen einsetzt, sei der richtige Weg, erörterte Ilona Böse den SPD-Antrag im Stadtrat. Unverkennbar seien aber schon einige Weichen für die „Abwertung“ des Schongauer Krankenhauses und den Umbau zum Medizinischen Versorgungszentrum gestellt. Die Stadt sei daher gefordert, sich für den „Worst Case“ zu wappnen.

Zentralklinikum in Schongau? Stadtrat sieht viele Argumente dafür

Auf Antrag der SPD bewirbt sich Schongau nun also beim Landkreis als Standort eines zukünftigen Zentralklinikums. Die Stadt lässt dem Beschluss entsprechend fundierte Bewerbungsunterlagen erstellen. Ihrer Meinung nach für Schongau sprechende Gründe steuerten Böse und die SPD gleich bei: Die Verkehrsanbindung an die B17, die sich über eine Anbindung an die Abfahrt Altenstadt noch verbessern lasse. Als Endhaltepunkt der Pfaffenwinkelbahn werde das Zentralklinikum direkt per Zug erreichbar sein. Der Standort sei bereits jetzt mit „kostengünstiger und ökologischer Fernwärme“ versorgt. Platz für Erweiterungen sowie einen großen Parkplatz sei da und teils schon Eigentum der Stadt, Flächen für weitere Maßnahmen, auch privater Träger, vorhanden.

Schongau als Standort fürs Zentralklinikum »unschlagbar«

Stephan Hild (UWV) sah es genauso: „Die Infrastruktur ist da, die Fläche ist da, die Energie ist da.“ „Wir konkurrieren im Prinzip mit dem Standort in Weilheim und der grünen Wiese wie in Peißenberg.“ Ein Krankenhaus-Neubau auf dieser sei heutzutage seiner Meinung nach gar nicht mehr machbar, in Weilheim fehle es an Fläche. „Wenn man vergleicht, ist der Standort Schongau unschlagbar.“ Er bat ebenso wie Kornelia Funke (CSU) um eine detaillierte Ausarbeitung der Bewerbungsunterlagen. Entschieden werde auf wirtschaftlicher Ebene – mit klaren Pluspunkten pro Schongau – und auf politischer. Für letztere brauche es das Zutun der Bevölkerung.



Das bekräftigte Böse: „Bei vielen ist noch nicht angekommen, was es heißt, wenn es in Schongau kein Krankenhaus mehr gibt; sie glauben nicht, dass das passieren kann.“ Das Volk müsse „aufwachen und eine Bewegung starten“.



Den Bürgern und einweisenden Ärzte ins Bewusstsein reden wollte Marianne Porsche-Rohrer (CSU): „Es bringt nichts, wenn alle nach einem eigenen Krankenhaus schreien, dann aber zur Behandlung nach Garmisch, Tutzing oder Starnberg fahren.“



Dass ein Krankenhaus in Schongau allein wegen seines Standorts im Buhlen um Personal abfallen könnte, glaubt Daniela Puzzovio (ALS) nicht. „Wir haben auch viele andere Firmen hier, die Fachkräfte bekommen.“ Wie Stadtratskollege Stefan Konrad (SPD) sprach sie sich für eine Bewerbung aus, erklärte aber auch, dass das Aktionsbündnis, in dem sich beide engagieren, nicht von der Forderung nach zwei Standorten – einem in Schongau, einem in Weilheim – abweichen werde.

Keine falsche Konkurrenz schüren

Schongau und Weilheim sollten in keine Konkurrenz um medizinische Versorgung treten müssen, appellierte Konrad. Es sei die politische Entwicklung auf Kreisebene und die Parallelität der Ereignisse, die Schongau dazu zwinge, sich nun vorbeugend zu positionieren.