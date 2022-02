In Schongau bleibt die Bürgermeisterkrawatte ganz: Kein Tag für Halligalli

Von: Hans-Helmut Herold

Teilen

In diesem Jahr bleibt die Krawatte unangetastet, angesichts der Geschehnisse in der Ukraine ist die Stimmung auch im Schongauer Rathaus gedrückt. © Herold

Schongau – Lumpiger Donnerstag. Eigentlich ein freudiger und lustiger Tag im Fasching, der närrischen Zeit. Das letzte Wochenende der tollen Tage wird eingeläutet. Auch wenn Corona viele Pläne durcheinander gewirbelt hat, gewisse Traditionen könnten trotzdem gepflegt werden. So wie das Abschneiden der Krawatten der Männer, die an diesem Tag den Kulturstrick umgebunden haben.

In Pandemiezeiten ist ohnehin vieles anders. Doch an diesem Donnerstagmorgen umso mehr. Auch in Schongau, auch für Bürgermeister Falk Sluyterman.



Die Gestaltung in seinem Dienstzimmer nüchtern, die Stimmung förmlich gedrückt. Seit Tagen verfolgt der Bürgermeister wie die Bürger seiner Stadt die Entwicklungen in der Ukraine, seit dem Vortag überaus intensiv und stündlich.



Auf den gewohnten und traditionellen „Krawattenschnitt“ verzichten Vorzimmerdame Ursula Lehmann und ihre Mitstreiterinnen an diesem Tag. Dass Sluyterman die vergangenen Jahre in keinster Weise im Fasching eine Spaßbremse war, zeigt er anhand seiner abgeschnittenen Selbstbinder. Alle gesammelt mit netten Erinnerungen.



Doch klar ist allen angesichts der aktuellen Geschehnisse: „Wir können an so einem Tag nicht Halligalli machen, wenn in der Ukraine jetzt Kriegszustand herrscht“, so die einhellige Meinung aus dem Rathaus.