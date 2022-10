Gestaltungssatzung für Schongaus Altstadt

Von: Astrid Neumann

Die Altstadt soll eine Gestaltungssatzung bekommen. Anlass ist die Diskussion, inwieweit Photovoltaikanlagen erlaubt werden sollen. © Archiv/Jais

Schongau – Murnau hat eine, genauso wie Bad Tölz oder Landsberg. Nun soll auch Schongau eine Ortsgestaltungssatzung bekommen. Das hatte Kreisheimatpfleger Dr. Jürgen Erhard in der jüngsten Sitzung des Stadtrates angeregt.

Der Kreisheimatpfleger, der das Amt im Mai 2021 von Vorgänger Helmut Schmidbauer gemeinsam mit dessen Themenschwerpunkten übernommen hatte, sieht in einer solchen Satzung nicht nur „einen Mehrwert in Innen- und Außenwirkung“, sondern auch eine weitere Kommunikationsmöglichkeit, um auf die Bürger zuzugehen. Anstoß dafür war aber unter anderem auch die derzeitige Diskussion, inwieweit Photovoltaikanlagen in der Altstadt genehmigt werden sollen.



„Da sind wir jetzt gefordert“, sieht auch Stadtbaumeister Sebastian Dietrich Handlungsbedarf hinsichtlich der aktuellen Diskussion. Eine solche Satzung sei zwar in der Prioritätenliste der Stadt enthalten, jetzt sei aber der Anlass da, die Prio neu zu bewerten, so Dietrich. „Oft ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen, mit einer solchen Satzung hätten wir die Möglichkeit, Fehler vorher zu verhindern.“



Dietrichs Vorschlag war es zudem, mit der Photovoltaik-Thematik zu beginnen und parallel in die Satzung einzusteigen. Diese solle mit einem Architekturbüro durchgeführt werden und auch mit Bebilderung und der Historie ergänzt werden, zog der Stadtbaumeister einen Vergleich zu den Satzungen von Murnau und Bad Tölz. Auch eine Förderung der Städtebauförderung sei möglich, so Dietrich.



Als „mehr als überfällig“ bezeichnete Ilona Böse (SPD) eine Gestaltungssatzung. Jedoch gebe es auch andere Satzungen, die schon lange liegen und auch wichtig wären, verwies sie unter anderem auf die SoBoN (Sozialgerechte Bodennutzung, d. Red.). Derzeit bestehe keine Anwendung für eine SoBoN, so Dietrich. Das Thema würde erst wichtig, wenn es im Schongauer Norden weitergehe. „Sie haben über die Prio-Liste entschieden“, wandte er sich an das Gremium.



Für „sicherlich sinnvoll“ befand Kornelia Funke (CSU) eine Gestaltungssatzung, auch die Friedhöfe betreffend. Sie wollte mehr über die Kosten erfahren. Darüber könne derzeit noch keine Aussage gemacht werden, so der Stadtbaumeister. Bei Ingenieurleistungen sei meist mit 60 Prozent Förderung zu rechnen.



Markus Keller (Grüne) regte an, gleich die komplette Dachgestaltung in der Satzung festzulegen. Das werde immer gemacht, so Dietrich. Es gebe auch beispielsweise Photovoltaik-Dachplatten, die sich besser einfügen, ergänzte der Stadtbaumeister. Man sollte sich eben Gedanken machen, ergänzte Erhard, und nicht wie beispielsweise in Landsberg Photovoltaik in der Altstadt komplett ausschließen.



Im Zuge der Gestaltungssatzung hielt Bettina Buresch (Grüne) auch die Stellplatzsatzung für wichtig. Das überlagere sich zwar, aber zum Beispiel eine Garagensatzung würde ja das komplette Stadtgebiet betreffen, gab Dietrich zu bedenken. „Das kann man da schlecht integrieren“, befand er. Buresch verwies auf den Parkplatz am Lindenplatz, „das wäre schon wichtig in dem Zuge“, merkte sie an. Dabei handele es sich um einen Sonderfall, welcher nicht über eine Satzung geregelt werden könne, merkte der Stadtbaumeister dazu an.



Mit der Ausschreibung einer Gestaltungssatzung soll sich nun der Bau- und Umweltausschuss befassen.