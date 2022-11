Hotel Holl künftig Asylunterkunft?

Von: Rasso Schorer

Angesichts der aktuellen Zahlen Geflüchteter ist der Bedarf an Wohnraum groß, so das Landratsamt. Ein möglicher Investor sieht das Hotel Holl geeignet. Derzeit sei aber alles offen. © Neumann

Schongau – Dient das Hotel Holl künftig als Asylunterkunft? Überlegungen gibt es. Die Bürgerinitiative „Integration betreiben – Brennpunkt vermeiden“, die sich gegen die Realisierung einer größeren Asylunterkunft in der Peitinger Seestraße einsetzt, hatte das Thema am Mittwoch bekannt gemacht.

Zweite Bürgermeisterin Daniela Puzzovio zeigte sich überrascht: „Die Stadt ist bislang nicht eingebunden.“ Auch dem Stadtbauamt sei aus baurechtlicher Sicht kein Vorgang bekannt, so Stadtbaumeister Sebastian Dietrich.



Investor Nico Ostenstätter und das Landratsamt bestätigten indes Gespräche zwischeneinander, Ausgang völlig offen. Die Zahl Geflüchteter sei groß und werde es auch bleiben, sagt Osenstätter. „Das Hotel Holl würde sich eignen“, sieht er einen „guten Zweck“.



Ob eine Unterbringung dort realisierbar ist, sei derzeit nicht abschätzbar, teilt Landratsamts­sprecher Klaus Mergel mit. „Daher kann man auch keine verlässlichen Aussagen zur Mietdauer machen.“ Dasselbe gelte für eine mögliche Belegungszahl. Die Bürger­initiative hatte in ihrer Pressemitteilung eine 15-jährige Mietdauer und 90 Personen genannt. Letztere Zahl sei unrealistisch, widerspricht Mergel. „Die derzeitigen Zuwanderungsraten nach Deutschland zwingen uns, genügend Wohnraum für Asylschutzsuchende und ukrainische Kriegsgeflüchtete bereitzustellen“, so der Landratsamts­sprecher.



Sie erkenne die Notwendigkeit, sagt Zweite Bürgermeisterin Puzzovio. Dennoch wünsche sie sich angesichts „nicht so üppiger Zimmerzahlen“ in Schongau, dass das Gebäude der touristischen Nutzung erhalten bleibt. Zumindest er stehe dafür als möglicher Investor nicht zur Verfügung, sagt Osenstätter. „Ich bin kein Hotelier.“

Die Asylunterkunft in der Peitinger Seestraße war am Dienstag auch Thema in der Sitzung des dortigen Marktgemeinderats. Im Nachgang schilderte Osenstätter im Gespräch mit dem Kreisboten auch seine Sicht auf den dortigen Stand der Dinge. Zum Artikel.