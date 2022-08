Marienplatz im Wettbewerb „Wohlfühlplätze“ auf Platz 1

Teilen

Ein Ort zum Wohlfühlen: Der Marienplatz in Schongau erhält die Auszeichnung „Wohlfühlplatz“. © Neumann

Schongau – Der Schongauer Marienplatz ist ein Ort zum Wohlfühlen: Die Stadt hatte sich bei dem vom VCD Bayern ausgelobten Wettbewerb „Wohlfühlplätze“ beteiligt (wir berichteten) und nun den 1. Platz erhalten.

Insgesamt haben sich 29 Kommunen mit 30 Projekten aus ganz Bayern bei dem Wettbewerb „Wohlfühlplätze – Fußgänger*innenfreundliche Stadt- und Dorfplätze“ beworben. „Die Projekte zeigen auf ganz unterschiedliche Art und Weise, wie mit jeweiliger Rücksicht auf die Gegebenheiten vor Ort Positives in Gang gesetzt werden und ein Mehrwert für alle entstehen kann“, so Ralf Altenberger, Geschäftsführer des VCD Bayern e.V.

Marienplatz in Schongau: „Multifunktionaler Begegnungsraum“

Den Marienplatz Schongau bewertete die Jury folgendermaßen: „Der Marienplatz in seiner neuen Gestalt wurde als multifunktionaler Begegnungsraum konzipiert. (...) Dem Beteiligungsprozess entspringend, ist die Integration eines Wasserspiels am Platz, welches aus dem bereits vorhandenen Brunnen gespeist wird, gelungen. Zusätzlich wurde ein Trinkbrunnen installiert. Der gesamte Platz ist zusammen mit den Zufahrtsstraßen barrierefrei gestaltet, was die Teilhabe aller sichert. Neue, variable versetzbare Sitzmöglichkeiten und Liegedecks schaffen vielfältige Aufenthaltsmöglichkeiten. (...) Bemerkenswert ist der vergleichsweise geringe Mitteleinsatz, mit welchem auf effektive Art und Weise für den gesamten Ort ein großer Mehrwert geschaffen wurde.“



Bürgermeister Falk Sluyterman zeigte sich sehr zufrieden: „Ich freue mich, dass Schongaus ‚Gute Stube‘ diesen Preis gewonnen hat. Dies bestätigt, dass die im Jahr 2015 vom Stadtrat mit großer Mehrheit getroffene Entscheidung, den Marienplatz verkehrszuberuhigen, die richtige war.“