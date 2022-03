Von: Astrid Neumann

Schongau – Einen Rekord-Haushalt 2022 mit einem Gesamtvolumen von 42,9 Millionen Euro hat der Schongauer Stadtrat am vergangenen Dienstag verabschiedet. Auch weiterhin wird sich die Lechstadt auf die wesentlichen anstehenden Projekte – Stichwort ist hier auch weiterhin die Generalsanierung der Mittelschule – beschränken müssen.

„Die Grenze des Machbaren ist erreicht“, war das Fazit von Stadtkämmerer Werner Hefele zu dem Zahlenwerk. Viele Unsicherheiten bringe zudem auch die derzeitige weltpolitische Situation mit sich, verwies auch Bürgermeister Falk Sluyterman. Haben die Einnahmen der Stadt an Gewerbesteuer in den vergangenen zwei Jahren bereits unter Corona gelitten, stellt nun auch der Ukraine-Krieg gewisse Unsicherheiten dar.



Auf die schwierige finanzielle Lage der Stadt hatte man bereits im November reagiert. Gewerbesteuer sowie Grundsteuer A und B wurden auf 380 v. H. angehoben. Bei der Gewerbesteuer – größte Einnahmequelle in der Lechstadt – rechnet der Kämmerer mit rund 10,9 Millionen Euro. Insgesamt stehen rund 24,1 Millionen Euro auf der Einnahmenseite, nach Abzug der Ausgaben bleiben der Stadt etwa 11,2 Millionen Euro auf der Haben-Seite.



Größter Kostenpunkt sind die geplanten Bauvorhaben. Die Generalsanierung der Mittelschule wird insgesamt etwa 22,8 Millionen Euro kosten, etwa die Hälfte der Summe muss die Stadt selbst stemmen. Für 2022 sind hier 1,66 Millionen Euro eingeplant, in den folgenden drei Jahren jeweils 4,97 Millionen Euro. Hinzu kommen Interimsmaßnahmen, Container sowie Baunebenkosten.



Auch die Erweiterung des Kindergartens Regenbogen an der Bahnhofstraße ist mit 1,48 Millionen Euro berücksichtigt. Der Bau der Obdachlosenunterkunft im Tal steht mit 1,7 Millionen Euro auf dem Plan.



Im Straßenbau sind erst 2023 richtig große Maßnahmen vorgesehen, verdeutlichte der Stadtkämmerer in der Sitzung am Dienstag. Darunter nannte Hefele die Peitinger Straße, den Äußeren Westen sowie die Markt­oberdorfer Straße. Bereits heuer sollen 494.000 Euro in Amsel- und Finkenstraße sowie Falkenweg investiert werden.



Insgesamt liegen die Bauinvestitionen für 2022 bei 8,8 Millionen Euro. „Eine stolze Summe“, so Hefele, der gleichzeitig auf die Bauinvestitionen in den folgenden Jahren (2023: 12,2 Millionen; 2024: 8,4 Millionen; 2025: 7,8 Millionen) verwies.



Der Schuldenstand wächst dadurch voraussichtlich auf 10,48 Millionen Euro (2021: 8,8 Millionen). Das würde eine Schuldenstand je Einwohner von 848,98 Euro für 2022 bedeuten.



„Wir müssen die Entwicklung der Einnahmesituation im Auge behalten und gegebenenfalls mit einem Nachtrag reagieren“, fasste Hefele am Ende zusammen. Er betonte noch einmal, dass hier eine Grenze erreicht sei. „Zusätzliche Maßnahmen werden nur schwer zu realisieren sein“, mahnte der Kämmerer.



Trotz dieses Hinweises vermisse sie in der Straßenliste die Schönlinder Straße, erklärte Kornelia Funke (CSU). Die Zustandserfassung (wir berichteten) habe ergeben, dass die Schönlinder Straße nicht im schlechtesten Zustand sei, verwies Stadtbaumeister Sebastian Dietrich. „Wir können nicht mehr realisieren, es ist jetzt schon zu viel“, machte er noch einmal deutlich.



Der Stadtrat stimmte dem Haushalt mitsamt Wirtschaftsplan für das Plantsch und der Stadtwerke sowie der Haushaltssatzung 2022 einstimmig zu. „Ein tolles Signal“, befand Bürgermeister Falk Sluyterman in diesen schwierigen Zeiten.

Aus den Fraktionen: Stimmen zum Haushalt 2022

Bettina Buresch (Grüne): „Unser Haushalt 2022 könnte ‚Planen in sehr sehr unsicheren Zeiten‘ als Untertitel tragen. (...) Die Fraktion kann dem Haushalt zustimmen. Es muss sich aber auch etwas ändern. Wir müssen uns aufs Wesentliche konzentrieren und einfache und zeitnahe Lösungen finden. (...) Krisenzeiten bergen auch Chancen.“

Kornelia Funke (CSU): „Corona begleitet uns immer noch jeden Tag, überall, wir alle kommen dem Virus nicht aus, und müssen weiterhin damit leben.Sehr bedrückend ist jedoch die Krisenlage in der Ukraine und somit auch in der ganzen Welt. Diese Auswirkungen bekommen wir hautnah zu spüren in allen Bereich unseres täglichen Lebens. (...) Die Entwicklung der letzten Monate hat im Besonderen gezeigt, dass für uns das Thema Klima, Umwelt und Energie auch ein wichtiges Handlungsfeld darstellt. Auch heuer gilt wieder, den Haushalt über das gesamte Jahr 2022 und die kommenden Jahre im Blick zu haben, die Einnahmenentwicklung und Ausgabenentwicklung zu begutachten und ggf. mit einem Nachtragshaushalt nachzusteuern.“

Stephan Hild (UWV): „Der Haushalt 2022 und die Finanzplanung wurde von der Verwaltung wie gewohnt solide erstellt, aus unserer Sicht können wir dem vollumfänglich zustimmen. (...) Die Erstellung des Haushalts ist aber nur der erste Teil, die Umsetzung des Haushalts ist der zweite, und auf Grund der aktuellen Rahmenbedingungen sicherlich der schwierigere Teil. (...)Deutlich steigende Energie- und Nebenkosten, deutlich steigende Baukosten und ein vielfältiger Mangel an Material wird für uns zu Nachträgen im Haushalt, zu Aufhebungen von Ausschreibungen oder zu Terminverschiebungen führen. (...) Wir werden auch diese Zeit gemeinsam meistern, wir haben gar keine andere Wahl.“

Gregor Schuppe (ALS): „Ein beeindruckender und mächtiger Haushalt, ein guter Haushalt. Die erhobenen Hebesätze sind gerecht und bescheren der Stadt notwendige Einnahmen. Besonders der bereits geschaffte Teilneubau der Grundschule und die nun anstehende Sanierung der Mittelschule sind wichtige, zukunftsträchtige und damit richtige Maßnahmen. Umso wichtiger ist bei solch hohen Investitionen ein besseres Unterhaltsmanagement. Diese Schulen müssen viele Jahrzehnte halten. (...) Kleinere, schnell umzusetzende Projekte sollten wir dennoch nicht ausschließen, es darf keinen Stillstand geben. Die Berücksichtigung des Klimawandels muss Grundlage aller zukünftigen Entscheidungen sein.“

Ilona Böse (SPD): „Eine schwierige Zeit liegt bereits hinter uns und die Hoffnung auf Entspannung für dieses Jahr war groß. Corona hat uns weiterhin fest im Griff und diese Krise wird uns auch weiterhin begleiten. Kein Durchatmen ist in Sicht. Nein – leider, ich muss dies so betonen , leider haben wir längst keine Sicherheit für unsere Zukunft in Sicht, denn die Ukrainekrise stellt uns vor weitere enorme Herausforderungen. (...) Wir müssen alles tun, um unsere Bürgerinnen und Bürger in Schongau ausreichend und nachhaltig zu schützen, sowie den Zusammenhalt der Schongauer Stadtgemeinschaft zu stärken. (...) Nicht alles geht was wünschenswert ist und manchmal müssen eben auch Dinge verschoben werden, die als sofort notwendig erachtet werden. (...) Wir haben in den vergangen Jahren wirklich viel investiert für Kinder und Familien. (...) Eine gute Betreuung der Kinder wird uns aber auch in Zukunft, besonders durch die Flüchlingskrise weiterhin vor neue Herausforderungen stellen.(...) Die Liste der Dinge die noch zu bewältigen sind ist lang.“