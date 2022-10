Treffpunkt Demenz jetzt in der Karmeliterstraße 4

Der Treffpunkt Demenz ist nun in der Karmeliterstraße 4 und damit mitten in Schongau anzufinden. © Schorer

Schongau – Nach dem Auszug der Heimerer Akademie aus der Karmeliterstraße 4 hat nun die Alzheimer Gesellschaft Lechrain e.V. mit ihrem Treffpunkt Demenz einen der freigewordenen Räume übernommen. Die Adresse liegt mitten in der Altstadt – und sei genau dort bestens aufgehoben, herrschte bei der Einweihung am Donnerstag Einigkeit.

„Demenz – verbunden bleiben“, lautete das Motto des Welt-Alzheimertag am 21. September. Dafür sei der Treffpunkt Demenz nun perfekt gelegen, schilderte 2. Vorsitzende Petra Stragies. Gemeinsam mit der 1. Vorsitzenden Doris Kettner und der Alzheimer Gesellschaft Lechrain hat sie im „kleinen aber feinen“ und auch bei eingeschränkter Mobilität gut erreichbaren Raum viel vor. Erkrankte, deren Familien, weitere Akteure und die Gesellschaft wolle man hier vernetzen und verbinden. Als Ansprechpartner und Beratungsstelle werde sich die Alzheimer Gesellschaft an dieser Stelle engagieren, Schulungen abhalten, Senioren mit und ohne Demenz aktivieren und ihnen niederschwellige Freizeitaktivitäten anbieten. „Ohne Räume keine Träume“, zitierte Stragies ihre Mitstreiterin Kettner. Der nun bezogene Treffpunkt Demenz liege mitten in der Stadt, um einen Platz in der Mitte der Stadtgesellschaft einzunehmen.

So sah es auch deren Bürgermeister Falk Sluyterman. Mit Demenz und Alzheimer offen umzugehen, Erkrankungen nicht im Verborgenen zu halten, sei wichtig. „Sie gehören zur Gesellschaft und können jeden treffen.“ Die Stadt dürfe sich glücklich schätzen, auf engagierte Menschen wie die der Alzheimer Gesellschaft bauen zu können, freute sich Dr. Philipp Wagner, Präsident des Rotary Clubs Schongau. Eine Demenz­erkrankung betreffe das Umfeld des Betroffenen „maximal mit“. Diese Menschen fange die Alzheimer Gesellschaft auf, ihre Verdienste um Aufklärung seien wichtig für die ganze Gesellschaft. „Wir suchen genau solche Projekte“, erklärte er für den Rotary Club, dessen Unterstützung den Einzug der Alzheimer Gesellschaft Lechrain in die Karmeliterstraße mit ermöglichte.



„Hier laufen viele Fäden zusammen“, schaute der katholische Diakon Hans Steinhilber in die nähere Nachbarschaft mit dem Altenheim der Heiliggeist-Spital-Stiftung und den Angeboten im Mohrenhaus.



Der Blick in den Spiegel könne trüb werden, sagte die evangelische Pfarrerin Julia Steller, unscharf, bis hin zur Frage: „Wer ist das da überhaupt?“. Doch auch dann bleibe es dabei, dass wahrgenommen zu werden und Resonanz zu spüren lebenslange Bedürfnisse seien. „Dafür sind diese Räume da, für Liebe, Fürsorge, als Schutzraum, für Austausch.“ Die Alzheimer Gesellschaft Lechrain bringe sich als wichtiges Sprachrohr ein für Menschen, denen die Worte selbst nicht mehr so leicht über die Lippen kommen. Dabei sei klar, dass niemand sein Leben komplett in der eigenen Hand hat. Wir alle seien begrenzt. „Es gibt keinen, der alles über reines Wollen schafft.“ Es möge wie ein Vertrösten klingen, doch werde es in der Ewigkeit besser. „Wenn wir Fragen nicht mehr beantworten können, kann es Gott.“