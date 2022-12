Schongaus Goldener Ehrenring für Barbara Karg

Von: Astrid Neumann

Den Goldenen Ehrenring nahm Barbara Karg von Bürgermeister Falk Sluyterman entgegen und probierte ihn sogleich unter viel Applaus an. © Neumann

Schongau – Auf fast 30 Jahre als Schongauer Stadträtin kann Barbara Karg (SPD) zurückblicken. Als Auszeichnung für dieses Engagement wurde ihr nun der Goldene Ehrenring verliehen.

Seit 1996 gehörte Karg dem Gremium an, das sie im Sommer aus gesundheitlichen Gründen verließ. Mit dem Goldenen Ehrenring wolle man ihr 26-jähriges Wirken würdigen und sie in den „kommunalpolitischen Ruhestand“ entlassen, so Bürgermeister Falk Sluyterman in der Weihnachtssitzung des Stadtrats am vergangenen Dienstag.



An wichtigen Entscheidungen der Stadt habe Karg in ihrer Amtszeit prägend mitgewirkt, so Sluyterman weiter. „Besonders die Senioren lagen ihr immer sehr am Herzen“, seit 2020 bekleidete Karg daher auch das Amt der Seniorenreferentin. In diesem Sinne seien ihr vor allem auch der Stadtbus und die Radwege in der Lechstadt ein großes Anliegen gewesen. Dem Werkausschuss sowie dem Haupt- und Finanzausschuss gehörte sie von 1996 bis 2002 an. Dem Heilig-Geist-Spital-Ausschuss sogar von 1996 bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Gremium im Sommer. Das große Vertrauen der Wähler habe sie in ihrer Tätigkeit nie enttäuscht. „Die Zusammenarbeit hat mir immer große Freude gemacht“, betonte der Rathauschef.



Von ihm nahm Barbara Karg den Goldenen Ehrenring sowie die Urkunde entgegen. Der Ring wurde sogleich anprobiert und „das passt“, stellte die Geehrte fest. Auch sie dankte Sluyterman und dem ganzen Gremium für die gute Zusammenarbeit. Krankheit habe sie jetzt einfach ausgebremst und sie müsse erst einmal an sich selber denken, erklärte Karg. „26 Jahre sind eigentlich auch genug“, so ihr abschließendes Fazit.