Schongau West: Ersatz für Sparkassenfiliale und Terrassenwohnhaus

Von: Rasso Schorer

Teilen

Kommen weg: Das aktuelle Filialgebäude der Sparkasse Oberland und das Terrassenwohnhaus in Schongau-West. © Schorer

Schongau – Die Gebäude sind ortsbildprägend, aber in die Jahre gekommen: Die Sparkasse Oberland will ihre Filiale und das Terrassenwohnhaus in Schongau-West abreißen. Stattdessen sollen auf dem 6.800 Quadratmeter messenden Areal zwischen Markt­oberdorfer, Schönlinder und Oskar-von-Miller-Straße ein zweigeschossiger Ersatzneubau der Filiale und vier dreigeschossige Wohngebäude entstehen.

Eine Sanierung der aus den Jahren 1969 und 70 stammenden Gebäude sei überprüft worden, erklärte Architektin Regina Gaigl. Doch wäre sie derart grundlegend, dass die Sparkasse davon Abstand nahm. Anders als die Kirche Verklärung Christi nebenan seien weder die bestehende Filiale noch das Terrassenwohnhaus für den Denkmalschutz von Interesse. Die Gebäude seien über die Jahre baulich massiv verändert worden. Einzige Ausnahme ist der Münzen-Brunnen aus dem Jahr 1977 von der Künstlerin Marlene Neubauer-Woerner. Er werde ab- und hernach an neuer Stelle wieder aufgebaut.



Ortsbildprägend seien aber auch die Bäume. Weil vor allem den Laubbäumen eine noch hohe Lebensdauer bevorsteht, wird der Bestand in der Planung berücksichtigt. „Das gab es in der Form noch nie“, lobte Bettina Buresch (Grüne). „Das ist ein Modell für die Zukunft.“



Ihm gefalle der Planentwurf sehr gut, stimmte unter anderem Falk Sluyterman zu. Der Bürgermeister erkannte in dem Unterfangen ein „tolles Zeichen“ für den Standort seitens der Sparkasse. Der übrige Stadtrat sah es genauso, billigte den Planentwurf einstimmig und beauftragte die Verwaltung, die Aufstellung eines Bebauungsplans vorzubereiten.



Rückfragen hatte Ilona Böse (SPD) zu den Parkmöglichkeiten. Eine Tiefgarage für Bewohner und Mitarbeiter wird die fünf Gebäude verbinden, oberirdisch kommen davon nochmals dreimal vier sowie Kundenparkplätze hinzu. Wichtig war Böse ferner, die Bushaltestelle an der Marktoberdorfer Straße barrierefrei und am bestmöglichen Platz umzusetzen.



Mit den Mietern – die Wohnungen seien entweder leer, kurzfristig oder an ehemalige Mitarbeiter vergeben – werde man sich im nächsten Schritt in Verbindung setzen, so Sparkassen-Vorstandsmitglied Michael Lautenbacher.