Schongauer Ausbildungsmesse am 29. März mit 70 Ausstellern und über 800 Stellen

Von: Manfred Ellenberger

Sie freuen sich auf die am 29. März stattfindende SAM 2023: Roland Streim, Helmut Pößniker, Andrea Jochner-Weiß, Alexander Berndt und Anton Eirenschmalz (v. links). © Ellenberger

Schongau – Nach drei Jahren coronabedingter Zwangspause findet am Mittwoch, 29. März, die Schongauer Ausbildungsmesse (SAM) erstmals seit 2019 wieder als Präsenzveranstaltung in der Lechsporthalle statt. Sie wurde – wie auch schon die zurückliegenden Messen – durch den Informationskreis der Wirtschaft im Bereich Schongau, den Landkreis Weilheim-Schongau und die Birkländer Agentur Ostenrieder Design & Marketing initiiert.

Alexander Berndt von Ostenrieder Design & Marketing freut sich wie alle anderen darüber, dass die diesjährige Messe „Gott sei Dank wieder in Präsenz“ stattfindet. Im Jahr 2020 hatte die Messe „aus den bekannten Gründen“ nicht stattfinden können und 2021 und 2022 habe man zusammen mit dem Informationskreis der Wirtschaft eine Online-Plattform „aus dem Boden gestampft“ und danach zwei Jahre lang erfolgreich im Netz belassen, wo sie auch jetzt noch aufgerufen werden kann.



Weiterhin informierte Berndt darüber, dass man es dieses Jahr wieder geschafft hat, „eine bunte Mischung aus 70 Ausstellern“ bei der Messe dabei zu haben. Die in der Lechsporthalle verfügbaren Plätze seien innerhalb von vier Wochen komplett vergeben gewesen. Er hat alle von den beteiligten Unternehmen mit Zahlen hinterlegten Ausbildungsplatzangebote zusammengezählt, was „weit über 800 offene Ausbildungsplätze“ ergab. Hinzu kommen noch zahlreiche weitere Ausbildungsstellen, die von Polizei, Bundeswehr als auch vom öffentlichen Dienst angeboten werden.



Die Ausbildungsangebote kommen aus allen Branchen. Angefangen vom Glaser über Handwerksbetriebe, aber auch Mediziner, Allgemeinärzte und Zahnärzte bis hin zur Gastronomie. Bei letzterer wurde „der Kreis etwas weitergezogen“, weil einige weiter entfernt beheimatete Gastronomen der Wunsch geäußert hatten, sich in Schongau präsentieren zu wollen. Dazu gehört beispielsweise auch ein Hotel im Tannheimer Tal. Aber auch ganz andere Bereiche, wie die JVA Landsberg und das Amtsgericht Weilheim sind auf Nachwuchssuche und warten mit Ausbildungsangeboten auf.



SAM 2023: Zielgruppe

Wie schon in der Vergangenheit richtet sich die SAM an alle Schüler in den Mittel- und Realschulen sowie den Gymnasien, die kurz vor ihrem Abschluss stehen als auch an deren Eltern. Landrätin Andrea Jochner-Weiß betonte, dass es sehr wichtig sei, „dass man die Eltern mitnehmen kann auf die Reise“. Schließlich gehe es bei einer Berufsausbildung um „so elementare Entscheidungen“, dass viele Jugendliche froh seien, auch den Rat der Eltern in ihre Überlegungen und Entscheidung einzubeziehen. Als Mehrwert bei der oft händeringenden Suche nach künftigen Fachkräften empfindet sie, dass viele Firmen ihre jetzigen Azubis mit zur Messe bringen, um interessierten Schülern „auf Augenhöhe“ über ihre Ausbildung zu berichten. Auch ein Praktikum wird von der Landrätin als wichtig erachtet.



Im Obergeschoss der Sporthalle werden ab 14 Uhr im Halbstundentakt insgesamt sechs allgemein gehaltene Vorträge zu unterschiedlichen Themen angeboten. Um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen, sollten alle Interessierten pünktlich dort sein.



Die Broschüren und Messepässe wurden bereits verteilt. Wenn der Meldepass bei den Ausstellern komplett gestempelt wurde, kann er Berndt zufolge am InfoPoint abgegeben werden „und da wird dann der Gewinner eines iPads gezogen“. Aber auch weitere Gewinne, wie Eintrittskarten in regionale Schwimmbäder oder Schnuppergolfkurse „und noch ein paar kleinere Geschichten“, werden nach der Messe gezogen und die Gewinner telefonisch informiert. Zum Stillen des „kleinen Hungers“ konnte heuer ‚Ruhrpott Kitchen‘ für die SAM gewonnen werden.



Roland Streim, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Oberland, stellte klar, dass das Handwerk die SAM unterstützt. Sie sei einer von mehreren Mosaiksteinen und biete den Schülern die Möglichkeit, sich bei Azubis „auf Du und Du“ über deren Ausbildung zu informieren. Der mit dem Ausscheiden der „Babyboomer-Jahrgänge“ aus dem Erwerbsleben noch größere Lücken reißende Fachkräftemangel mache deutlich, dass der Bedarf nur über die Ausbildung gedeckt werden kann.



„Die Betriebe bewerben sich bei der Jugend,“ so groß sei die Nachfrage nach Fachkräften, stellte Streim fest. Und die Tatsache, dass in Deutschland jährlich etwa 50.000 Jugendliche die Schule ohne Abschluss verlassen, mache den vorhandenen Mangel nur noch größer.



Anton Eirenschmalz, Vertreter für den Informationskreis der Wirtschaft kann sich gut vorstellen, dass – ähnlich wie in Augsburg bereits praktiziert – interessierte Schüler mit Bussen zu den Ausbildungsbetrieben gefahren werden, um auf vielerlei Fragen, wie „Was arbeiten die, was haben die für Maschinen“ direkt vor Ort Antworten zu bekommen. Er bemängelte die oftmals völlig unzureichenden öffentlichen Verkehrsverbindungen zwischen den Wohnorten interessierter Bewerber und den potenziellen Ausbildungsbetrieben.



„Die Jugendlichen ansprechen und einladen“ zu einem After-SAM-Event möchte Helmut Pößniker vom Informationskreis der Wirtschaft. Diese könnten dann kurze Zeit nach der Messe die Firmen besuchen, die sie dort kennengelernt haben, um vor Ort weitere Eindrücke zu sammeln.



Die SAM findet am Mittwoch, 29. März, in der Schongauer Lechsporthalle statt. Sie beginnt um 13.30 Uhr und endet um 17.30 Uhr.