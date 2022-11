Schongauer Bürgerversammlung: In Kürze wohl „massiver Zuzug“ von Geflüchteten

Von: Rasso Schorer

Teilen

Bürgermeister Falk Sluyterman (stehend) und die Vertreter der Stadtverwaltung. © Schorer

Schongau – Auf mäßiges Interesse, vor allem unter der jüngeren Bevölkerung, traf die Bürgerversammlung am Donnerstag vergangener Woche im Ballenhaus. In seinem Rechenschaftsbericht ging Bürgermeister Sluyterman vor knapp 50 Zuhörern, darunter mehrere aktuelle und ehemalige Stadträte, nach dem Zahlenwerk auf die wichtigsten Entscheidungen des Stadtrats und Bauvorhaben ein. Außerdem nutzten mehrere Anwesende die Gelegenheit, ihre Anliegen vorzubringen.

Dem finanziellen Volumen nach waren die wichtigsten Bauvorhaben die Generalsanierung des Feuerwehrgerätehauses (2,6 Millionen) und die Erweiterung des Kindergartens Regenbogen (1,8 Mio.). Der Bau der zusätzlichen Wasserversorgung (8,2 Mio.) samt zehn Kilometer langer Leitung in den Heilig-Geist-Wald stehe kurz vor der Fertigstellung, berichtete Sluyterman.



Asyl und Wohnraum

Zuvor hatte sich das Stadt­oberhaupt dem Thema Asyl gewidmet. Vor Jahren „zurecht“ als schlechteste Asylunterkunft in Bayern tituliert, liege die Verantwortung für die Unterkunft Birkländerstraße, die mit 35 Personen zentral belegt ist, nicht bei der Stadt. Dezentral, vor allem in der Pöllandtstraße, sind es 100 Menschen. Dazu kommen 119 vor dem Krieg Geflüchtete aus der Ukraine, die alle privat untergebracht sind. „Es waren auch schon mehr“, bezeichnete Sluyterman die Lage als „derzeit noch recht entspannt“. In den nächsten Wochen und Monaten sei aber wieder mit einem „massiven Zuzug“ zu rechnen.



Rund100 städtische Wohnungen gebe es, teilte Sluyterman auf eine Nachfrage zum Thema Sozialwohnungsbau mit. Der noch marode Teil jener Im Tal werde saniert. Nicht in Angriff genommen werden konnte indes der Neubau der Obdachlosenunterkunft (wir berichteten). Im Baugebiet Südliches Eichenfeld werde aber, wenngleich kein klassischer Sozialwohnungsbau, auch Wohnraum geschaffen zu einem im Vergleich zum freien Wohnungsmarkt günstigeren Preis. Im Bereich Blumenschule setze sich ferner eine Genossenschaft für kostengünstigen Wohnraum ein, schob Stadtbaumeister Sebastian Dietrich nach.



Bei der Heilig-Geist-Kirche werden Maßnahmen zum Erhalt der Verkehrssicherheit getroffen, erläuterte Sluyterman auf Nachfrage Fritz Holzheys. In Sachen Nutzung gelte es, ergebnisoffen Lösungen anzudenken, so der Bürgermeister. „Zur Wahrheit gehört, dass St. Anna als Kirche nur noch eingeschränkt genutzt wird und die Kirchenaustritte hohe Zahlen erreichen.“ Zuletzt seien kleine konkrete Schritte unternommen worden, um Fördermöglichkeiten auszuloten, erklärte Dietrich. Auch sie selbst richte ihren Fokus sehr auf dieses „oberbayerische Kulturgut“ und „Kleinod“, versprach Standortförderin Tina Birke.



Wie sich die Stadt für künftig womöglich zunehmende Starkregenereignisse wappnet, wollte eine weitere Bürgerin wissen. Ihr gehe es weniger um überschwellende Flüsse, sondern die Kapazitäten der Kanalisation im Falle großer lokaler Regenmassen. Es sei ein großes Rückhaltevolumen vorhanden, sodass das Wasser die Kläranlage nicht schwallartig erreicht, konnte Florian Hiermer, Technischer Leiter der Stadtwerke, beruhigen.



Temposünder

Dauerbrenner, neben dem Schneeräumen, ist bei Bürgerversammlungen auch stets die Geschwindigkeit auf Schongaus Straßen. Auch die Verwaltung beschäftige sich damit nahezu täglich, so Sluyterman. Grundsätzlich habe der Stadtrat entschieden, überall dort Tempo 30 umsetzen zu wollen, wo das rechtens ist. Dafür, dass sich diesbezüglich auf bundespolitischer Ebene etwas tut, erkenne er Signale. Klar sei auch: „Das Problem sitzt nicht im Rathaus, sondern hinterm Steuer.“ Dazu komme die Frage des Vollzugs: Es sei der Sache wenig dienlich, wenn die ohnehin spärlich aufgestellten Blitzer binnen Minuten Thema auf Facebook sind.



Fehlender Radweg

Auch der Radweg zwischen Feuerwehr und Kindergarten Regenbogen, zwischenzeitlich den dortigen Baustellen zum Opfer gefallen, wurde vermisst. Wie es hier weitergeht, werde zeitnah im Stadtrat erörtert, versprach Stadtbaumeister Dietrich.



Blickpunkt Meisenstraße und Vogelsiedlung: Straßenzustand, fehlende Gehwege, die Verkehrs- und Parksituation kamen ebenfalls zur Sprache. In Sachen Sanierung sei man guter Dinge, blickte Sluyterman voraus, Stadtbaumeister Sebastian Dietrich bekräftigte das. Nachverdichtung sei wichtig und richtig, so der Bürgermeister, bringe aber Verkehr. Seine perspektivische Hoffnung ruhe da auf der Verkehrswende.



Um nicht vorhandene oder kaum sichtbare Straßenschilder, Hausnummern und Hinweisschilder zum Bahnhof ging es in weiteren Wortmeldungen. Sluyterman versprach, dort Abhilfe zu schaffen, wo das möglich ist. Die Stadt sei über entsprechende Hinweise stets froh. Dasselbe gelte dann, wenn Hecken und Büsche zu üppig über Grundstücke hinauswachsen. „Eine kurze Mitteilung dazu ist kein Denunziantentum, sondern dient der Sicherheit.“



Sorgen ums Krankenhaus

Als „unwahrscheinliche Vorgänge im Landratsamt“ bezeichnete Heinrich Forster die Fragestellungen rund um die Krankenhauszukunft in einer der letzten Wortmeldungen. „Wer zahlt denn die ganze Werbung, die nur in eine Richtung geht?“ Indirekt die Kommunen, wobei das Krankenhaus für seine Werbung freilich selbst zuständig sei, entgegnete Sluyterman. „Die Stadt hat alle ihre Hausaufgaben gemacht.“ Schon zuvor war Sluyterman aufs Thema Krankenhaus eingegangen. „Wir befürchten, dass Schongau durch ein Zentralkrankenhaus seine Klinik komplett verliert und sind in Sorge, dass es keinen adäquaten Ersatz geben wird“, fasste er zusammen. Dass die Landrätin die Standortfrage und damit eine Entscheidung zur Schongauer Bewerbung angesichts des Bürgerentscheids auf Eis legte, bezeichnete Sluyterman als Fehler.

Schongau in Zahlen

Ende des Jahres 2021 lebten 12.747 Menschen in Schongau. Aktuell sind es 2.552 Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund. Bei der Stadt angestellt sind 241 Personen. Das sind fünf weniger als im Vorjahr. Der Haushalt 2022 fasst insgesamt rund 43 Millionen Euro und setzt sich zusammen aus Verwaltungs- (32,1 Mio.) und Vermögenshaushalt (11 Mio.). Im Vorjahr lag das Gesamtvolumen bei 33,5 Millionen (28,5 Mio; 5 Mio.). Die Steuereinnahmen 2021 lagen bei 13 Millionen Euro (2020: 11,8 Mio.; 2019: 10,2). Wichtigste Größe dabei ist die Gewerbesteuer (2021: 11,2; 2020: 6,9; 2019: 9,6). Über die Kreis­umlage flossen 2021 8,9 Millionen Euro wieder ab aus Schongau in Richtung Landkreis (2020: 10,4; 2019: 9,1).

Der komplette Jahresbericht liegt im Rathaus aus und kann unter www.schongau.de eingesehen werden.