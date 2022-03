Schongauer Jugendwerkstatt mit ersten Projekten

Von: Rasso Schorer

Die Planungen laufen: Die Jugendwerkstatt bei ihrem jüngsten Treffen im Juze. © Schorer

Schongau – Die Schongauer Jugendwerkstatt ist startklar. Am Mittwoch vergangener Woche stellte das bisher sechsköpfige Team seine ersten Projekte vor. Verstärkung ist gewünscht – entweder für einzelne Vorhaben oder auch dauerhaft.

Sich an einer Spendensammlung für die Ukraine zu beteiligen ist eine der ersten Aufgaben, die sich die Jugendlichen vorgenommen haben. Außerdem wollen sie den Lido von Müll befreien – und zwar zeitnah, bevor die Pflanzenwelt wieder richtig anschiebt.



Stichwort Müll: Zur Entsorgung sollte es mehr Eimer geben, vor allem solche, die nicht durch wenige Pizzakartons rappelvoll sind, wünscht sich die Jugendwerkstatt. Das Thema Umwelt ist ein oft genanntes, als sich Janina, Karolina, Johannes und Vinzenz vorstellen; mit dabei aber zum Gespräch verhindert sind Basti und Sercan.



Auch den Bereichen Sport und Freizeitgestaltung wollen sie sich widmen. Lässt sich ein Skatepark verwirklichen, inwieweit kann das Schulgelände auch nach Unterrichtsschluss noch genutzt werden?



Aufmerksam machen auf ihre Aktionen wollen sie auf Instagram, mit bereits designtem eigenem Logo zu finden als „jugendwerkstatt.schongau“. Das soll auch helfen, das Team noch zu vergrößern, mit engagierten Jugendlichen aus Schongau und drumherum. In den eigenen Freundeskreisen will das bisherige Sextett zur Teilnahme aufrufen. „Ich glaube schon, dass Leute aufmerksam werden und Teil davon werden wollen, wenn die Aktionen erst einmal laufen“, ist Basti Kosler zuversichtlich. Der Juze-Mitarbeiter bringt sich mit Kollegin Christina Annibalini und den beiden Jugendreferenten Mona Maucher und Thomas Schleich mit ein, wenn gewünscht. Sich zu engagieren und etwas zu bewegen reize sie, erklären die Jugendlichen. „Schongau in die beste Form bringen, in der die Stadt sein kann, um zu gedeihen“, fasst Vinzenz zusammen. Von Jugendlichen für Jugendliche – und alle.