Schongauer Richtschwert nach 50 Jahren wieder Teil einer Ausstellung

Von: Manfred Ellenberger

Franz Grundner ging bei seinen Erläuterungen ausführlich auf das originale Schongauer Richtschwert und den genauso lang verschwundenen Meisterbrief des Scharfrichters Johann Michael Kuisl ein. © Ellenberger

Schongau – Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Diese Redewendung trifft seit Sonntag auch auf die zuvor zweimal verschobene Sonderausstellung „Raub im Museum“ im Schongauer Stadtmuseum zu.

Die von der Arbeitsgemeinschaft (Arge) Stadtmuseum im Historischen Verein Schongau - Stadt und Land e. V. geplante Öffnung des Museums und der Sonderausstellung war schon im November und ein weiteres Mal am 20. März vorgesehen. Da beim zweiten Versuch die Lockerungen der Corona-Zugangsbeschränkungen in Bayern jedoch erst nach einer zweiwöchigen Verlängerung umgesetzt wurden, hatte man kurzerhand entschlossen, die Eröffnung erneut bis zur Aufhebung der Kontrollpflicht zu verschieben. Die Sicherstellung des Einlasses nach der 2G-Regel hatte Helmut Schmidbauer, bei der Arge für Öffnungen und Führungen des Schongauer Stadtmuseums verantwortlich, den ehrenamtlichen Mitarbeitern nicht aufbürden wollen.



Als am Sonntag die Tür zum Stadtmuseum wieder offen war, dürften die Verantwortlichen als auch die schon zweimal vertrösteten Besucher – um bei der Zahl drei zu bleiben – ebenso viele Kreuze gemacht haben. Zuletzt hatte das Museum im Mai vergangenen Jahres für kurze Zeit geöffnet.



Franz Grundner vom historischen Verein konnte bei der Eröffnung der Sonderausstellung über 50 interessierte Besucher begrüßen. Er merkte an, dass der Historische Verein „während der Schließung sehr aktiv geworden“ sei. Neben einer digitalen Klimatisierung hatte man dort, wo aktuell das Schongauer Richtschwert bestaunt werden kann, eine neue Beleuchtung mit speziellen Xenonstrahlern installieren lassen.



Der Raub

Im Juli 1971 waren Diebe in das einstmals im Gebäude der heutigen Bücherei am Münztor in der Blumenstraße 2 befindliche Stadtmuseum eingebrochen. Ihre Beute waren insgesamt 13 Museumstücke, darunter das Schongauer Richtschwert sowie weitere Waffen, eine gotische Madonnenstatue und eine Plastik des heiligen Leonhard aus dem 16. Jahrhundert. Die letzteren beiden Exemplare sind bisher nicht aufgetaucht, ebenso ein Reitersäbel mit der eingravierten Krone und dem Namenszeichen des Bayerischen Kurfürsten Maximilian Joseph sowie das Siegel vom königlichen Commando des Landwehrbataillons Schongau aus dem 18. Jahrhundert. Da keines der 13 Museumsstücke versichert war, lobte die Stadt seinerzeit 500 DM für die Aufklärung des Einbruchs aus. Die Täter konnten dennoch nicht gefasst werden. Wohl auch deshalb hatte niemand mehr daran geglaubt, dass jemals auch nur eines der gestohlenen Exponate wieder ins Museum zurückkehren würde, zumal es auch keine Fotos von diesen gab.

Die Rückkehr

Es sollte über 50 Jahre dauern, bis sich im August 2021 neun Museumsstücke und damit der Großteil des damaligen Diebesguts wieder in Museumsbesitz befand. „Ein 2020 verstorbener Sammler, überraschenderweise war das sogar ein Schongauer, hatte die gestohlenen Waffen für einen nicht genau bekannten Zeitraum im Besitz“, erklärte Grundner. Wie genau dieser die Waffen erworben hatte, konnte aber nicht geklärt werden. Weil zwischenzeitig alle Ermittlungsunterlagen vernichtet wurden, wird dies wohl für immer fraglich bleiben.



Die glückliche Rückkehr von neun gestohlenen Gegenständen wurde genutzt, diese möglichst vielen Besuchern in der noch bis einschließlich 12. Juni dauernden Sonderausstellung zu präsentieren. Zweifelsohne steht das originale Schongauer Richtschwert aus dem 16. oder 17. Jahrhundert gemeinsam mit dem über lange Zeit verschollenen Meisterbrief des letzten Schongauer Scharf­richters Johann Michael Kuisl im Mittelpunkt der Ausstellung. Weitere Waffen wie Reitersäbel und Stoßwaffen aus dem 17. und 18. Jahrhundert sowie ein um 1850 hergestelltes 1,40 Meter langes Gewehr der Bürgerwehr mit Bajonett komplettieren die Ausstellung. Das Laden des Vorderladers sei im Vergleich zu heute eine „ziemlich umständliche Angelegenheit“ gewesen, gab Grundner zu verstehen.



Insbesondere mit dem Richtschwert war damals ein bedeutendes Zeugnis der Schongauer Stadtgeschichte als auch der Rechtsgeschichte Bayerns verloren gegangen. Das Schwert wurde bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts von Kuisl genutzt. Die „Köpf-“ oder „Hauptstatt“ befand sich in der heutigen Altenstadter Straße an der Abzweigung „Im Tal“. Schon der Name deutet darauf hin, dass hier Enthauptungen mit dem Schwert vollzogen wurden. Der Meisterbrief des Johann Michael Kuisl beinhaltet unter anderem, dass dieser „das Meisterstuck in Anwesenheit einer zahlreichen Menge Volks mit solcher Geschickt- und Fertigkeit verrichtet“ habe, „daß Er die schon innhabende Scharf-Richter-Stelle wohl verdiene, und zu dergleich all andern vorfallenden Executionen hiewegen bestens empfohlen werd.“



Mehrere Generationen früher war in den Jahren 1589 bis 1591 die „Kopfstatt“ auch der Schauplatz für die Enthauptung der Schongauer „Hexen“, deren Körper anschließend auf hierzu aufgerichteten Scheiterhaufen verbrannt wurden. Obwohl früher eine Enthauptung als einzige ehrenwerte Weise zu Tode zu kommen empfunden wurde, ging das alte Landgerichtswesen im Jahr 1803 nach der Behördenreform unter Graf Montgelas zu Ende. Damit war auch das Ende der Richtstätte besiegelt.



„Das haben Sie gut gemacht“, lobte Bürgermeister Falk Sluyterman, der mit der Geschäftsführerin der Stadtverwaltung Bettina Schade gekommen war, im kleinen Kreis Grundners Vortrag. Auch Kreisheimatpfleger Dr. Jürgen Erhard hatte es sich nicht nehmen lassen, dabei zu sein.



In Planung

Franz Grundner, der unter anderem mit für den Bereich Museumsgut verantwortlich ist, nutzte die Wiedereröffnung auch dazu, auf weitere Planungen hinzuweisen. So soll bei einer kleinen Sonderausstellung an die im Jahr 1922 und damit vor genau 100 Jahren erfolgte Grundsteinlegung für das Schongauer Rathaus erinnert werden.



Weiterhin werden mehrere Neuerwerbungen Betrachtungsgegenstände im Museum werden. Dazu gehört neben Motivbildern und alten Werbeanlagen auch ein Gemälde des von 1795 bis 1878 lebenden Münchner Malers und Grafikers Simon Quaglio.