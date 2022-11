Schongaus Christbaum steht

Von: Hans-Helmut Herold

Teilen

Noch schwebt der Baum, wenig später wird er in der Verankerung befestigt. Alles zur Bewunderung der Kinder vom Kindergarten Mariä Himmelfahrt. © Herold

Schongau – Nicht gerade vorweihnachtlich wird der Christbaumkonvoi in der Altstadt empfangen. Statt Schneeflocken gibt‘s dicke Regentropfen, statt freier Fahrt eine zugeparkte Münzstraße. Obwohl schon vor drei Tagen mit einer Beschilderung und Halteverbot auf die Aktion hingewiesen wurde – einer muss immer aus der Reihe tanzen. Und das kostet viel Zeit. Hier ist einmal mehr die Polizei dein Freund und Helfer.

Viel schneller geht das Aufstellen am Marienplatz. Ein über die Jahre eingespieltes Team der Stadtgärtnerei und Forst arbeitet Hand in Hand, um die Fichte von der Lafette abzuheben und in die Bodenverankerung einzulassen. Hier ist jetzt Konrad Gruber gefragt. Er setzt den Baum zielgenau in das Eisengestell, das im Boden verankert ist. Sehr zur Bewunderung der Buben und Mädchen vom Kindergarten Mariä Himmelfahrt, die sich dieses Schauspiel natürlich nicht entgehen lassen. Kleine Nachbesserungen mit der Motorsäge durch Markus Schwarz machen die Sache für die Kinder noch spannender.

Das Ergebnis am Ende bemerkenswert. Der Baum steht in seiner Höhe von 13 Metern wie eine Eins. „Wo kommt er denn her“, so die Frage einer Frau, die das Ganze aus dem nahen Café verfolgt. Martin Erhard, Leiter der Stadtgärtnerei, kann aufklären. Wie von ihm zu erfahren ist, stammt der Baum aus einem Grundstück an der Wilhelm-Köhler Straße nahe dem Kindergarten. Der Besitzerin Sabine Velic ist er einfach zu groß geworden. „Ich habe Befürchtung, dass er bei einem Sturm auf den Spielplatz fallen könnte“, so ihre Begründung. Deshalb hat sie ihn für die Stadt zur Verfügung gestellt.

Zirka 37 Jahre ist der Baum alt. Er wurde damals von Cornelia König als kleines Bäumchen im Topf zu Weihnachten aufgestellt, dann im Garten ausgepflanzt. Die kommenden Wochen wird er mit seiner Beleuchtung am Marienplatz zu bewundern sein.

Auch am Münchener Marienplatz steht ein besonderer Christbaum: Er kommt aus Hohenpeißenberg.