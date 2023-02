Schongaus Fahne auf den höchsten Vulkanen der Welt

Von: Hans-Helmut Herold

Hermann Ferling und die Schongauer Fahne auf dem Gipfel. Auf dem Antisana (5.755 Meter) bot ein seltenes Schauspiel: der Cotopaxi (5.898 m) erwacht. Drei Tage später wurde ein Traum namens Chimborazo wahr. © Hermann Ferling privat

Schongau – Kurz vor seinem 50. Geburtstag packte ihn das Fieber. Die sieben allerhöchsten Vulkane zu besteigen setzte Hermann Ferling sich zum Ziel. Zu seinem 60. Wiegenfest hat er sich jetzt das größte Geschenk gemacht, auf dem Chimborazo in Ecuador – dem vom Erdmittelpunkt gemessen höchsten Berg der Welt.

Geschafft. Ein Traum geht in Erfüllung. Das Gefühl – schier unbeschreiblich. Überglücklich hält er die Fahne seiner Heimatstadt Schongau in Händen. In über 6.263 Metern Höhe steht Hermann Ferling auf Vulkangestein, das in diesem Moment sein Gabentisch ist. Seinen 60. Geburtstag feiert er nicht im Kreise seiner Familie, sondern einsam in bitterer Kälte.



Er denkt an seine Ehefrau Sylvia zuhause, genießt dabei den Anblick der endlosen Weite über den Wolken. Der Himmel auf Erden. „In mir ruhte in diesem Moment eine innere Zufriedenheit“, wird er nach seiner Rückkehr sagen.



Elf Jahre zuvor hat Hermann Ferling mit dem Kilimanjaro, dem mit 5.895 Metern höchsten Berg Afrikas, seinen Einstand in Sachen Vulkanfieber gegeben. Die Faszination ist unbeschreiblich, das nächste Ziel vor Augen.



Ferling will zwei Jahre später mit dem Mount Elbrus (5.648 m) im Kaukasus auf den höchsten Vulkan Europas. Die Ersteigung soll mit Tourenskiern gelingen. Im Vorfeld trainiert er intensiv. Wie immer. Dass der chemisch-technische Assistent beim bayerischen Landesamt für Umwelt täglich mit dem Rad nach Wielenbach fährt, ist für ihn eine ganz selbstverständliche Einheit. Dazu kommen die „Fleißarbeiten“, die er sich so oft wie möglich aufgibt. „Mit dem Rad fahre ich zur Kenzenhütte, gehe über den Geiselstein zur Hochplatte, dann zurück zur Kenzenhütte und mit dem Radl wieder zurück nach Schongau.“ In der Vorbereitung für jedes Unternehmen tritt er immer gute 8.000 Kilometer in die Pedale.



Der Lohn: Der Mount Elbrus kann abgehakt werden. Übrigens kommt die Zahl 8.000 noch öfters vor: Jedes „Vulkan-Unternehmen“, kostet ihn diese Summe.



Der Ojos del Salados, der höchste Vulkan der Welt (6.893 m), ist 2015 das nächste Ziel. Alle Besteigungen absolviert Ferling ohne Sauerstoff. Um seinen Körper an die „dünne Luft“ zu gewöhnen, werden drei Lager eingerichtet. Stufenweise geht es nach oben. Wieder geschafft.



Sperriger Chimborazo

Doch auch Niederlagen gilt es zu verkraften. Am Chimborazo beißt er sich schier fest. Der erste Versuch scheitert 2015. Wegen schlechten Wetters bricht er vor Ort ab. „Die Enttäuschung ist natürlich groß, aber der Berg bleibt ja.“ Ein Sieg der Vernunft.



Drei Jahre später der zweite Versuch. Großen Unruhen in Ecuador stehen im Weg, 2019 kommen Lawinenabgänge dazwischen. Es folgen zwei weitere Jahre intensiven Trainings. Doch 2021 bringt das lädierte Knie alles zum Scheitern.



Planänderung: Im Mai 2022 ist Ferling am Damawand im Iran (5.671 m) erfolgreich – dem höchsten Vulkan Asiens. Schon ein halbes Jahr bezwingt er den Pico Orizaba in Mexiko (5.636 m). Der Chimborazo ist reif.



Es folgt eine Vorbereitung der besonderen Art: Ferling reist nach Ecuador, meistert am ersten Weihnachtsfeiertag den Cayambe (5.790 m) und drei Tage später den Antisana (5.755 m). Dieser wird wegen seiner vielen Gletscherspalten sehr selten bestiegen, fordert jedes Jahr Todesopfer.



Auf dem Gipfel erlebt Ferling ein besonderes Schauspiel: Während des obligatorischen Fotos mit der Schongauer Fahne wird im Hintergrund der Cotopaxi (5.898 m) aktiv.



Die beiden Fünftausender dienen der Höhenanpassung für das große Vorhaben drei Tage später. Es ist die Nacht vor Ferlings 60. Geburtstag. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Alle Vorzeichen passen, Optimismus liegt sowieso immer in der eiskalten Luft. Das Thermometer zeigt minus 25 Grad Celsius. Der siebenstündige Aufstieg beginnt gegen 23 Uhr.



Sieben Stunden, um sich das ersehnte Geburtstagsgeschenk zu machen. „Der Sonnenaufgang ist unbeschreiblich, die Stille dazu wie ein Geschenk des Himmels“, sind die Gedanken. Der letzte Tag des Jahres 2022 wird ein wahrer Glückstag. Hermann Ferling erfüllt sich seinen Traum. Er steht am Gipfel des Chimborazo.



Zwei Vulkane fehlen ihm jetzt noch in seiner Sammlung: der Mount Sidley in der Antarktis, auf dem noch keine 20 Menschen waren, und der Mount Giluwe in Ozeanien.



Diese werden aber Träume bleiben. Für jedes dieser Unternehmen müssten um die 64.000 Euro aufgebracht werden. Das übersteigt jegliches Vulkanfieber. Auch hier siegt die Vernunft. Und könnte das Geschenk zum 60. Geburtstag überhaupt noch getoppt werden?