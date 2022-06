Schongaus Lechfloß für die Saison 2022 zu Wasser gelassen

Von: Hans-Helmut Herold

Der nasse „Kapitän Alois“ (links) mit den Floßführern Thomas Eimer und Sigi Schmid sowie Simpert Christa, der mit seinem Bulldog das Floß samt Kapitän zu Wasser gelassen hat. © Herold

Schongau – Eigentlich ist das Einsetzen des Lechfloßes am Lido zum Beginn der neuen Floßfahrsaison für das mittlerweile eingespielte Team eine „gmahde Wiesn“. Jeder weiß, was er zu tun hat, die Handgriffe sitzen. Eigentlich... Dieses Jahr hat sich da etwas eingeschlichen, was nicht eingeplant war: Das Floß, welches auf den beiden dicken Holzstämmen über den Winter gelagert war, haftete an diesen wie festgeschraubt.

Simpert Christa, der mit seinem Bulldog das Floß ins Wasser schieben will, steht vor einem Rätsel. Egal ob er das Floß leicht anheben oder irgendwie anders bewegen will, er hat keine Chance. Das Ding liegt fest auf den beiden Stämmen und rührt sich keinen Zentimeter. „Erst dachten wir, dass sich da jemand einen schlechten Scherz geleistet hat und in die Stämme einige Schrauben gedreht hat“, erzählt Alois Sporrer vor Ort.



Dann aber wurde dem „Holz­wurm“ Christa bewusst, dass die Balken durch die Feuchtigkeit wie verklebt aneinander hafteten. Mit dieser Erkenntnis als Grundlage änderte „Kapitän Alois“ seinen Plan, wie jetzt das Floß vom Stapel gelassen wird. Eigentlich kein Problem für die Mannschaft. Nur müssen sich in einem bestimmten Moment die Schwerkräfte verändert haben. Dadurch entstand ein Ruck im System, der den Kapitän ins nasse Element beförderte. Samt Arbeitsgewand und Lederhosn stürzt Alois in die Fluten. Nur Kopf und Frisur bleiben trocken. Das ist die schlechte Nachricht.



Die gute Nachricht ist, dass das Lechfloß sacht und ohne Komplikationen ins Wasser geglitten ist. „Jetzt steht nur noch die Abnahme durch den TÜV auf dem Programm, dann kann zur geplanten Eröffnung der Saison in See gestochen werden“, freut sich der pudelnasse Kapitän. Die genauen Zeiten sollen noch bekanntgegeben werden.