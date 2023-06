Schongaus neuer Seniorenbeirat legt los

Von: Rasso Schorer

Der neue Seniorenbeirat: Das Führungsteam bilden die Vorsitzende Dr. Elisabeth Wagner (hinten rechts), Stellvertreter Kurt Büchler (vorne, 2. v. rechts), Schatzmeister Gerald Wenzke (hinten Mitte) und Schriftführerin Irmgard Freimut (vorne Mitte). © Schorer

Schongau – Für die Belange der Älteren tritt der Seniorenbeirat ein. Das neu zusammengesetzte Gremium, zu dem Größen aus dem Stadtleben – zum Beispiel Vereine, Organisationen und Bürgerschaft – Vertreter entsenden, hatte am Donnerstag vergangener Woche seine konstituierende Sitzung.

Die Zusammenarbeit mit der Stadt laufe gut, findet deren Oberhaupt Falk Sluyterman. Man stoße auf offene Ohren, stimmt die in ihrem Amt bestätigte Vorsitzende Dr. Elisabeth Wagner zu. Barrierefreiheit sei und bleibe ein großes Thema, sagt sie; hier gehe es schrittweise voran. Weitere Anregungen seien stets willkommen.



Nach einem ersten Kennenlernen im Gremium hat Dr. Wagner schon einige Vorstellungen, was zu tun sein könnte: Ein regelmäßiges Essen für Senioren sei wünschenswert. Außerdem könne es gewinnbringend sein, auf Initiative des Seniorenbeirats wiederkehrend die in Schongau mit seniorenrelevanten Themen betrauten Stellen an einem runden Tisch zusammenzubringen. Den Internetauftritt gelte es zu aktualisieren und die Seniorenbroschüre zu straffen – der Erfahrung nach sei es vor allem die jüngere Generation, die darin Unterstützung für ihre Eltern sucht. Weiterhin geben werde es Infoveranstaltungen – hier seien die Themen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht von Interesse. „Viele denken, ‚ich brauch sowas noch nicht‘ – und dann fällt das Kind in den Brunnen.“

So setzt sich der neue Seniorenbeirat zusammen

Gisela Vietz (AWO), Monika Schwecke (BRK), Wolfram Jahn (ev. luth. Kirchengemeinde), Claudia Romeike (Heiliggeist-Spital-Stiftung), Dr. Elisabeth Wagner (Pf. Mariä Himmelfahrt), Astrid Graf (Ökumenische Sozialstation), Christine Klingel (Seniorendomizil Marie-Eberth), Kurt Büchler (Soldaten- und Veteranenverein), Heinrich Bartsch (TSV Schongau), Ingrid Joos (VdK), Irmgard Freimut (Pf. Verklärung Christi), Regina Haugg (Stadtrat), Gerald Wenzke, Heidemarie Schrödl, Birgit Noack, Jutta Berendt (Bürgerschaft)