Schongaus Pfarrer Jost Herrmann wechselt nach Kaufbeuren

Von: Rasso Schorer

Schongaus evangelischen Pfarrer Jost Herrmann zieht es weiter. Seine nächste Station: Kaufbeuren. © Gemeinde

Schongau/Kaufbeuren – Rückblick? Ausblick? Dafür sei es zumindest in Ausführlichkeit zu früh, findet Jost Herrmann beim Telefonat mit dem Kreisboten. Schließlich habe er hier noch einiges vor. Zuvor hatte der Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Schongau in aller Kürze per Mail mitgeteilt, „dass ich im Herbst eine neue Pfarrstelle in Kaufbeuren antreten werde.“ Nach 16 Jahren im Landkreis auf drei verschiedenen Stellen, davon die letzten fünf Jahren in Schongau, hatte er sich erfolgreich auf die „Pfarramtsführungsstelle in der ehemals Freien Reichstadt beworben“.

Dass ihn an der Aufgabe Kaufbeuren auch diese historische Bedeutung reizt, wird schnell klar. Südlich von München habe es schon früh vier evangelische Hochburgen gegeben, blickt Herrmann in die Geschichte: Lindau, Memmingen, Kempten – und Kaufbeuren. In dem Pfarrhaus, das er beziehen wird, wohnen seine Vorgänger seit 1655.



Geographisch möge seine nächste Station kein allzu großer Sprung sein, so Herrmann. Sein jetziger Zuständigkeitsbereich und sein neuer sind Nachbarn, liegen bei Sachsenried unmittelbar aneinander. Kaufbeuren ist Schongaus Mutterkirche. Viel mehr Anknüpfungspunkte haben sich bisher aber kaum ergeben. „Ein anderer Regierungsbezirk, ein anderer Kirchenkreis, eine andere Welt.“



Doch wieso überhaupt die Bewerbung woanders? „Ich werde jetzt dann 59“, erklärt Herrmann. Schon als er vor fünf Jahren in Schongau anfing, sei ihm und seiner Frau klar gewesen: Diese Station sollte noch nicht die letzte sein. Die Frage „Wechsel jetzt oder nicht mehr“ habe nun im Raum gestanden. Den 61. Geburtstag setzte er sich als Marke, um sich nochmals woanders einzubringen. Dann erreichte ihn die schnelle Zusage aus Kaufbeuren. „Eine anspruchsvolle, schöne Herausforderung.“



Sehr lebendig gehe es dort zu, so seine bisherigen Eindrücke. „Man freut sich auf mich.“ Freude hier, Abschied dort: Seine Zeit in Schongau sei eine sehr gute gewesen, findet Herrmann. Er wolle sie nicht missen. „Wir haben viel umgesetzt und ich habe viel Wertschätzung erfahren.“



Doch im Leben eines evangelischen Pfarrers sei dauerhafte Sesshaftigkeit nicht vorgesehen. Fünf bis zwölf Jahre, so die Faustregel, dann gehe es weiter. Die Idee dahinter: Die Gemeinden lernen unterschiedliche Pfarrerstypen kennen. Junge, fromme, weltoffene, je nach Persönlichkeit eben. Wer zu lang verharrt, laufe Gefahr, in einen Trott zu verfallen, erklärt Herrmann.



Sieben, acht Jahre seien es bei ihm selbst auf seinen bisherigen Etappen gewesen. Neun waren es in Weilheim. Die Zeit in Schongau fällt nun kürzer aus. In Kaufbeuren stelle er sich auf acht Jahre ein. Bevor mit 67 beruflich Schluss ist, gebe es aber noch viel zu tun.



Zunächst in Schongau: Noch seien nicht alle Zuschüsse für den Umbau des hiesigen Gemeindehauses geflossen, der ebenso wie die Kirchensanierung in seiner Verantwortung lag. „Das zieht sich und das will ich meinem Nachfolger nicht zumuten.“ Am 10. Juli steht ein großes Tauffest am Lech an. Die Familienfreizeit ist ihm noch wichtig, außerdem will er den Integrationsbeirat im Landkreis, dessen Entstehung er maßgeblich begleitete, noch voranbringen.



Bedauerlich sei der Rückschlag, den die Kinder- und Jugendarbeit während seiner Amtszeit erlitten habe. „Da stehen wir wieder bei Null.“ Der Grund: Corona. Ein ganzes Jahr des Aufbaus sei dadurch jäh unterbrochen worden. Ohne die Pandemie wäre hier einiges anders gelaufen, ist Herrmann überzeugt. So galt es notgedrungen, stattdessen das Augenmerk auf Online-Konzerte, neue Krippenspiel-Konzepte und digitale Gottesdienste zu richten. „Das war eine Herausforderung, wir haben einiges gemacht.“



Die Zeit in Schongau habe er insgesamt als sehr harmonisch wahrgenommen. Keine Selbstverständlichkeit, sei er als Kämpfer für die in seinen Augen „gute Sache“, beispielsweise beim Thema Asyl, doch durchaus streitbar, räumt Herrmann ein. Doch habe sich das Miteinander mit Stadt und Landkreis stets auf einem sehr guten Weg befunden. „Fairness ist mir wichtig, die habe ich angetroffen und dafür bin ich dankbar.“ Bevor es nach Kaufbeuren geht, gilt: „Ich freue mich, dass ich hier noch ein halbes Jahr habe.“