Schongaus Taubenhaus bezugsfertig an Ort und Stelle

Von: Rasso Schorer

Teilen

Nehmen die Tiere das Taubenhaus an? Mit dessen Hilfe soll die Population künftig in ihrer Größe kontrolliert werden. © Schorer

Schongau – Das Taubenhaus steht seit Mittwoch an seiner Stelle unterhalb der Stadtmauer zwischen Sonnengraben und Frauentor.

Mit Futter werden die Tiere seit etwa einem halben Jahr gezielt aus der Altstadt an diese Stelle gelockt. Haben sich die Tauben in ihrem neuen Haus angesiedelt, sollen die Eier vermehrt durch solche aus Gips ersetzt werden, um die Population in den Griff zu bekommen.