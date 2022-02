»Schüler experimentieren«: Zehnjähriger von der Grundschule Schwabbruck-Schwabsoien eine Runde weiter

Daniel Siegl von der Grundschule Schwabbruck-Schwabsoien hat beim Regionalentscheid „Schüler experimentieren“ des Voralpenlands überzeugt und darf zum Landeswettbewerb. © Hoerbiger

Landkreis – Die beiden Regionalwettbewerbe „Jugend forscht/Schüler experimentieren“ des Voralpenlands sind entschieden: Insgesamt acht Nachwuchsforscher mit sieben Projekten qualifizierten sich Mitte vergangener Woche für den Landeswettbewerb. Unter ihnen auch Daniel Siegl von der Grundschule Schwabbruck-Schwabsoien.

Das von Hoerbiger gesponserte Regionalevent musste auch in diesem Jahr virtuell über die Bühne gehen, die Konkurrenz und das Engagement waren aber beinahe so groß wie vor der Pandemie: 58 Forschende im Alter zwischen neun und 19 Jahren traten mit 38 Projekten an.



Am Donnerstagnachmittag hatte die Jury die Sieger ermittelt: fünf Gewinner aus vier Projekten in der Kategorie „Jugend forscht“ sowie drei Erstplatzierte mit Einzelprojekten bei „Schüler experimentieren“.



»Schüler experimentieren«: Daniel Siegl zum Landeswettbewerb

Der zehnjährige Daniel Siegl, er besucht die Grundschule Schwabbruck-Schwabsoien, glänzte im Fachgebiet „Technik“ der Kategorie „Schüler experimentieren“: Seine Schirmmütze richtet sich zum perfekten Schattenspenden automatisch nach der Sonne aus. Das gelingt mittels Helligkeitssensoren und einem Elektromotor, der die Blende justiert. Die Sieger der Regionalentscheide sind nun für die bayerischen Landeswettbewerbe Ende März beziehungsweise Anfang April qualifiziert. Der Wunsch Dr. Stefan Felbers, Leiter der Regionalwettbewerbe: Mit Blick auf 2023 wieder eine öffentliche Ausstellung.