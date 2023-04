Schwebendes Eisentor über Heilig Geist in Schongau

Von: Hans-Helmut Herold

Teilen

Das neue Tor aus Eisen ersetzt das alte hölzerne am Heiliggeist-Spital. © Herold

Schongau – Gutes Auge und jede Menge Fingerspitzengefühl waren am Mittwochmorgen vergangener Woche bei Daniel Mahl gefragt. Er ließ mit seinem Autokran das neue, 450 Kilogramm wiegende, Tor über die Dächer von Heilig Geist schweben.

Als einer der Maschinisten der Drehleiter der Schongauer Feuerwehr musste er schon einige Male Menschen aus luftiger Höhe retten. Das neue Eisentor hat die Firma Schönstein gefertigt. Da es in seinen Ausmaßen nicht auf anderem Weg angekarrt werden konnte, musste es per Luftweg an seinen Bestimmungspunkt gebracht werden. Das neue Tor aus Eisen ersetzt das alte hölzerne und wird von der Innenseite des Klosterhofs angebracht.