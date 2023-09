Direktkandidaten im Stimmkreis 131

Seit Montag dürfen die Wahlbenachrichtigungen zur Landtagswahl verschickt werden

Von: Susanne Greiner, Kai Lorenz

Noch gute sechs Wochen bis zur Wahl: Immer mehr geben ihre Stimme per Briefwahl ab. © Greiner

Landkreis – Schon seit Montag, 28. August, dürfen die Landratsämter die Wahlbe­nachrichtigungen verschicken. Einen konkreten Termin dafür gibt es laut Auskunft des Landratsamtes noch nicht. Der Versand obliegt den gemeindlichen Wahlbehörden und muss bis spätestens zum 21. Tag vor der Wahl, also bis zum 17. September den Stimmberechtigten zugegangen sein. Die verfügbaren Wahllisten mit den Direktkandidaten wurde gestern im Staatsanzeiger veröffentlicht.

Wenn die Wahlbenachrichtigung dann bei den zum Stichtag im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen ankommt, kann man die Briefwahl bis zwei Tage vor der Wahl am 8. Oktober – also bis Freitag, 6. Oktober, um 15 Uhr – beantragen, bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung auch noch bis 15 Uhr am Wahltag selbst.



Einerseits geht das mit dem Wahlschein, respektive dem Formular auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Die Briefwahl kann man aber auch formlos schriftlich, online oder mündlich vor Ort (nicht telefonisch!) beantragen. Der Antrag wird dann im Wahlamt der jeweiligen Gemeinde abgegeben oder, ausreichend frankiert, per Post verschickt. Die Briefwahlunterlagen kommen per Post – an die vorher angegeben Adresse, auch wenn das der Urlaubsort sein sollte.



Für die Briefwahl ist es „seit den Europa- und Bundestagswahlen 2009 nicht mehr erforderlich, einen wichtigen Grund für die Abwesenheit am Wahltag anzugeben“, ist auf der Webseite der Bundeswahlleiterin zu lesen.



Wenn die Briefwahl-Unterlagen da sind und der Wahlberechtigte die zwei Stimmzettel (Landtags- und Bezirkstagswahl) ausgefüllt hat, werden sie im roten Umschlag an die Gemeinde geschickt. Wahlbriefe aus der Leerung der Postkästen am Freitag vor der Wahl kommen oft nicht mehr rechtzeitig an. Bei Leerung am Samstag oder Wahlsonntag ist die rechtzeitige Auslieferung ausgeschlossen. Deshalb wird empfohlen, den Briefwahlumschlag spätestens am Donnerstag vor der Wahl (5. Oktober) abzuschicken oder direkt bei der Gemeinde abzugeben.



Der Stimmkreis 131 Weilheim-Schongau umfasst den gesamten Landkreis sowie vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen die Gemeinden Bad Kohlgrub, Murnau, Oberammergau, Oberau, Uffing, die Verwaltungsgemeinschaften Ohlstadt, Saulgrub, Seehausen und Unterammergau. Im Stimmkreis gibt es knapp 133.000 Wahlberechtigte. Bei der Landtagswahl 2018 lag die Wahlbeteiligung im Stimmkreis bei 77,2 Prozent.



Bei der Landtagswahl hat jeder Wahlberechtigte zwei Stimmen bei der Landtagswahl. Mit der ersten Stimme wählt man den gewünschten Wahlkreisabgeordneten, also den Direktkandidaten (siehe Liste links). Für die Zweitstimme kann man ein Kreuz bei der gewünschten Partei machen. Oder aber auch hier direkt die Stimme einem der dort aufgelisteten Kandidaten geben. Eventuell kann ein Kandidat, trotz hinterem Parteilistenplatz, so mit Erst- und Zweitstimme in den Landtag kommen.



Die klassische Urnenwahl am Wahltag ist in dem jeweiligen Wahllokal von 8 bis 18 Uhr möglich. Danach werden die Stimmen ausgezählt. Das Ergebnis samt Aufschlüsselung nach Gemeinden wird auf der Seite des Landratsamtes Weilheim-Schongau veröffentlicht. Erstmeldungen gibt es dort meistens schon im Verlauf des späteren Wahlabends.

Direktkandidaten im Stimmkreis 131

Für den Stimmkreis 131 Weilheim-Schongau gibt es zwölf Direktkandidaten. Zur Wahl zugelassen wurden 15 Parteien. Keinen Direktkandidaten stellen die Partei der Humanisten (PdH), die PARTEI und die Partei Volt Deutschland. Die Direktkandidaten sind:



CSU: Harald Kühn, Landtagsabgeordneter aus Murnau

Grüne: Andreas Krahl, Landtagsabgeordneter aus Seehausen

Freie Wähler: Susann Enders, Landtagsabgeordnete aus Weilheim

AfD: Benjamin Nolte aus München

SPD: Dominik Streit aus Peiting

FDP: Yannick Timo Böge aus Penzberg

Die LINKE: Martin Neuner aus Farchant

Bayernpartei: Markus Wagner aus Apfeldorf

ÖDP: Agnes Edenhofer aus Oberhausen

Tierschutzpartei: Gregor Schulze-Hädrich aus Weilheim

V-Partei3: Marco Döring aus Grafrath

Die BASIS: Wolfgang Seitz aus Penzberg