„Schockerlebnisse“: Sieglinde Schusters Rücktritt aus dem Hohenfurcher Gemeinderat

Von: Manfred Ellenberger

Der Gemeinderat in Hohenfurch muss fortan ohne Sieglinde Schuster tagen. Sie gab ihr Mandat ab. © Schorer

Hohenfurch – „Jeder kann ein Ehrenamt auch jederzeit ablegen“, sagte Bürgermeister Guntram Vogelsgesang kurz vor Ende des öffentlichen Teils der jüngsten Gemeinderatssitzung. Unmittelbar zuvor hatte Gremiumsmitglied Sieglinde Schuster an ihn und ihre Kollegen des Gemeinderats ein Schreiben ausgehändigt, dass sie ihr Mandat zum 30. November zurückgibt.

Schuster bedankte sich „für die jahrelange, oftmals sehr kontroverse, aber immer auch konstruktive und ergebnisoffene Diskussion“. Dem Gremium wünschte sie, „weiterhin eine gute Zusammenarbeit und durch die Bevölkerung immer die Akzeptanz der Entscheidungen, auch wenn sie nicht immer populär oder im Sinne des einzelnen Antragstellers ausgefallen sind“. An die Mitglieder wandte sie sich mit der Hoffnung, „dass sie weder persönlich angegriffen werden noch ihr Hab und Gut – sprich Eigentum bzw. Haus – beschädigt werden. „Ich hoffe und wünsche Euch, dass Euch diese Erfahrung erspart bleibt“.



Genau die nämlich hatte sie selbst gemacht und mochte sich dem nicht länger aussetzen. Im April gab es erste Verunreinigungen an ihrem Haus. In dem Monat und auch im Mai sei es besonders schlimm gewesen. Was da alles passierte, sei „unterirdisch“ gewesen.



Trotzdem sei die Aufgabe ihres Mandats eine schwere Entscheidung gewesen. Sie sei „wirklich sehr, sehr traurig“ sagte sie dem Lechkurier/Kreisboten am Tag nach der Sitzung. „Meine Energie ist nicht mehr da“, erklärte sie angesichts der „Schockerlebnisse“.



Sieglinde Schuster, die seit 2008 dem Gemeinderat angehörte, hatte oft eigene Ansichten. So auch bei einigen (Bau-)Anträgen und der Umsetzung von Leitlinien, mit denen sich der Rat befasste. Dabei habe sich ihre mitunter von der Mehrheit abweichende Auffassung zu keiner Zeit gegen Personen gerichtet, sondern sich immer an der Sache orientiert.



Abschließend bat sie alle Räte, sich stetig für die Demokratie und die Entscheidungsfreiheit im Gremium einzusetzen, damit diese Werte auch den nachfolgenden Generationen erhalten bleiben. Guntram Vogelsgesang bedauerte die Entscheidung sehr, auch wenn diese nachvollziehbar und verständlich sei.



Nach Sieglinde Schusters Ausscheiden dürfte die ebenfalls der SPD angehörende Rita Weckbecker den freigewordenen Platz einnehmen. Es bedarf lediglich noch der Annahme des Mandats.