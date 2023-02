Kein Verbot für Silvesterknallerei in Peiting

Von: Johannes Jais

In Peiting wird dazu aufgerufen, zu Silvester keine Feuerwerkskörper zu kaufen. Verboten ist das Abbrennen nicht. © Symbolfoto: PantherMedia/Sabine Katzenberger

Peiting – Obwohl es zum Jahreswechsel einiges an Ärger gab und Beschwerden zu Hinterlassenschaften vorgebracht wurden: In Sachen Silvesterknallerei bleibt es beim Appell an die Vernunft. Ein Verbot wird es nicht geben.

Ebenfalls abgelehnt wird ein öffentliches Feuerwerk auf Veranlassung der Gemeinde. So steht es in einem Beschluss, den die Räte in der letzten Sitzung gefasst haben. Verbunden ist dies mit einem Appell an die Vernunft.



Es wird dazu aufgerufen, zu Silvester keine Feuerwerkskörper zu kaufen. Stattdessen sollen die Bürgerstiftung Peiting oder andere sozialen Einrichtungen und Projekte finanziell unterstützt werden. Ein weiteres Anliegen an die Feiernden ist, Reste des Feuerwerks wie Holzstecken, Plastikkappen, Blindgänger oder Knallerbatterien selbst wieder einzusammeln und zu entsorgen.



Seitens der Verwaltung wurde angemerkt, dass eine Allgemeinverfügung zum Verbot des Abbrennens von Feuerwerkskörpern im bebauten Ortsbereich – das würde dann für alle Ortsteile gelten – an Silvester auch kontrolliert und Verstöße als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden müssten. Nur so könne die gewollte Wirkung eines Verbotes erzielt werden.



Stimmen im Gremium

Steffi Wörnzhofer (CSU) sagte, ein Verbot der Feuerwerkskörper im bebauten Bereich führe dazu, dass an Silvester auf den Feldern außenherum mehr geschossen werde. Dann habe man „den Dreck“ in den Wiesen. Michael Deibler (CSU) fand, auf ein von der Gemeinde organisiertes oder bestelltes Feuerwerk könne man verzichten.



Susann Tabatabai-Schweizer (Grüne) forderte mehr Aufklärung. Junge Leute müssten zu den negativen Wirkungen der Böllerei an Silvester sensibilisiert werden. Marion Gillinger (ÖDP) wünschte sich eine „gut gemachte Kampagne“, zu der auch Hinweise auf Plakate gehören.



Christian Lory (Unabhängige) meinte zu dem Thema, statt eines Verbotes sollte lieber mit einem Anreiz gearbeitet werden. Evtl. könne man Vereine bitten, ein Feuerwerk auf die Beine zu stellen.



Norbert Merk (CSU) hält den Erfolg beim Appell an die Vernunft der Bürger „für überschaubar“. Rechtlich habe der Markt Peiting keine Handhabe, die Knallerei zum Jahreswechsel flächendeckend zu verbieten. Doch müsse man das Thema schon vom Aspekt des Umweltschutzes betrachten. Der Feinstaub, der durch das Abbrennen der Feuerwerkskörper in dieser Nacht freigesetzt werde, entspreche einem Viertel dessen, was alle Kachelöfen in einem ganzen Jahr über den Kamin ausstoßen.



Bürgermeister Peter Ostenrieder war der Ansicht, ein zentrales Feuerwerk sei eine „klassische Aufgabe“ für einen Verein. Die Idee an sich fand er in Ordnung. Alfred Jocher (Unabhängige) meinte, vielleicht könne man die Mittelschule und Gewerbebetriebe einbinden.



Herbert Salzmann (SPD) sah darin, dass Feuerwerksartikel legal gekauft werden können und dann das Abschießen verboten werden soll, einen Widerspruch. Außerdem stelle sich die Frage, wer das kontrolliert. „Die Polizei hat an Silvester anderes zu tun“, fügte Salzmann hinzu.



Schmids Vorschlag

Andreas Schmid brachte diesen „Denkanstoß“: Man könne an einem zentralen Platz in Peiting – z.B. bei der Eishalle – eine Lasershow veranstalten. So ließe sich auf ein Feuerwerk verzichten.



In Altenstadt gab es zum Jahreswechsel 20222/2023 ein zentrales Feuerwerk, das die Freiwillige Feuerwehr organisierte. Dabei wurden die mehr als tausend Anwesenden um einen finanziellen Beitrag gebeten.