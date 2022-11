SOGood: Kulturwochenende am 19. und 20. November in Schongau

Von: Rasso Schorer

Licht- und Videokunst wird auf einer sechs mal acht Meter großen Fahne am Marienplatz zu sehen sein. © Yorck Dertinger

Schongau – Zu spüren, sehen und hören soll Schongaus Herz am 19. und 20. November sein. Haptisch, visuell und akustisch will das Kulturwochenende SOGood die Altstadt sinnlich erfahrbar machen.

Kunsthandwerk rückt im Serenadenhof und im Löwenhof in den Mittelpunkt, das Atelier abklein und das Kunstatelier Hadiak stehen zum Besuch offen. Das Stadtmuseum zeigt unter dem Motto „Endlich am Licht“ seine „versteckten Kostbarkeiten“ und in der Heiliggeist-Kirche lädt eine Taschenlampenführung zum Entdecken ein.



Nicht Taschenlampen-, sondern Kerzenschein erhellt das Candle-Light-Shopping in einigen Altstadtgeschäften. Im Serenadenhof, auf dem Marienplatz, in der Heiliggeist- und der Stadtpfarrkirche kommen Konzerte zu Gehör. In der Ballenhausstraße wird Kurioses aus den Beständen des Stadt- und Museumsarchivs gezeigt, außerdem „Echos“ des Kulturvereins LiccAmbra.



Sie sei schon sehr gespannt, sagt Standortförderin Tina Birke. Das beruht auf Gegenseitigkeit. „Schongau ist so schön und ich freue mich schon wahnsinnig“, schildert Fahnenkünstlerin Nani Weixler.

Vanessa Hafenbrädl ist Licht- und Videokünstlerin. © Yorck Dertinger

SOGood: „SOG berührt“

Gemeinsam mit Video- und Lichtkünstlerin Vanessa Hafenbrädl gestaltet sie einen weiteren SOGood-Höhepunkt, der ab Einbruch der Dunkelheit von Freitag bis Sonntag auf dem Marienplatz zu sehen und spüren sein wird.

Sechs auf acht Meter misst die Fahne, die während über dem Marienplatz hängt, weht, flattert. Sie ist Teil der Videokunst „SOG berührt“, das dazu beitragen soll, die Altstadt sinnlich erfahrbar zu machen.



Auf Weixlers Fahne erscheint Hafenbrädls Arbeit. Das Konzept dazu ist in Zusammenarbeit mit Kollegin Anna McCarthy entstanden und passt bestens fürs SOGood-Wochenende. Ist das Schlagwort der Winterbelebung im November doch „Licht“.

Künstlerin Nani Weixler steuert die Fahne für „SOG berührt“ bei. © Weixler

Die Bilder, die Texte, der Sound und die Bewegungen der nur ein paar hundert Gramm wiegenden Fahne – „wahnsinnig sinnlich“ werde das, freuen sich Hafenbrädl und Weixler. „Man spürt den Wind, fühlt sich gleich berührt.“ Kein Vergleich zu Projektionen auf Haus- oder Leinwände. „Dieses Fliegende ist extrem reizvoll.“



Thematischer Rahmen des neun Minuten dauernden ­Loops – die Arbeit läuft in Schleife, der Einstieg ist den Betrachtern so nahezu jederzeit ab Einbruch der Dunkelheit möglich – ist „Natur“. Schließlich soll der Lech, so nah und gleichzeitig fern, wie er in der Altstadt ist, weiter ins Schongauer Bewusstsein rücken.



Wessen Texte wären dazu besser geeignet als jene von Hans Schütz? Seine und Texte Ludwig Ganghofers greift Hafenbrädl auf. „Es ist ein kleines Denkmal und ein Nachruf“, erklärt Standortförderin Tina Birke. Hans Schütz ist in diesem Jahr verstorben.

