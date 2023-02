„Soien Alaaf“ bei bestem Wetter

Von: Manfred Ellenberger

Knapp 6.000 Besucher waren am Samstag beim großen Faschingsumzug in Schwabsoien mit dabei. © Ellenberger

Schwabsoien - Am Samstag ertönte endlich wieder „Soien Alaaf“ in dem faschingsvernarrten Mühlendorf. Nach dreijähriger Abstinenz konnten die zumeist kostümierten Teilnehmer und Besucher 25 große als auch kleinere Festwagen und elf Fußgruppen beim Faschingsumzug bestaunen.

Die Gestaltung der Wagen als auch das Outfit der Fußgruppen bei dem heuer 28. Umzug waren zur Freude der knapp 6.000 Besucher einmal mehr sehr einfallsreich und fantasievoll. Und auch das Wetter hatte es gut gemeint mit den Schwabsoiern und den Besuchern, die teilweise mit den eigens für die Fahrt zu dem bunten Faschingstreiben auf insgesamt sieben Shuttlebusrouten sicher angereist waren und zwischen 21 Uhr und 1 Uhr in der Nacht auf gleichem Wege auch wieder in ihre Wohnorte zurück gebracht wurden.



Notenvergabe

Bevor der Umzug um 14 Uhr starten konnte, hatte Manuel Kempter die Aufstellung aller teilnehmenden Vereine geprüft und noch vor Beginn des Umzugs die letzten Änderungen und Ergänzungen in die Liste mit der Reihenfolge eingepflegt. Auf dieser hatten hernach alle Besucher die Möglichkeit, die Originalität mit der Vergabe der Schulnoten 1 bis 6 zu bewerten.



Herrlicher Umzug

Als sich kurz nach 14 Uhr der Gaudiwurm dem Dorfplatz näherte, war dieser und auch die Bereiche darüber hinaus zu einer riesigen bunten Menschenansammlung angewachsen. Schon ab 12 Uhr waren viele Besucher beim Warm-Up mit Auftritten der umliegenden Minigarden und Showtanzgruppen dabei. Beim Bestaunen des Umzugs ging es zwar eng, aber dennoch auch sehr ausgelassen zu. Und dank der Moderation durch Gerhard Schmid und Franziska Lautenbacher wusste man immer, welcher Ort mit welchem Verein gerade die Straße passiert.



Ganz vorn waren die Soier Gastgeber mit ihren als ‚Eintagsblechfliegen‘ verkleideten Blaskapellenmusikern, dem Wagen des Faschingsclubs und den Faschingsfreunden mit einem tollen kleinen ‚SoiAir-Line‘-­Flugzeug vertreten, dem im Schlepptau zahlreiche ‚Caos‘-Koffer folgten. Bis der letzte der dahinter folgenden Wagen und Fußgruppen mit den Vereinen der Landjugend Rott mit deren Thema Après Ski oder auch „Skifahren ohne Schnee“ die gleiche Stelle passiert hatte, war mehr als eine Stunde vergangen.



Die Themen waren vielfältig. Dabei ging es unter anderem um ‚Wirecard‘ und die ‚E-Mobilität der Zukunft‘. Aber auch die Themen ‚9€-Ticket‘ und das ‚Handwerk in Not‘ waren gut dargestellt. Und die Schwabsoiener Landfrauen überzeugten als klasse geschminkte Mäuse in ihren mitsamt Käsestücken ausgestatteten Kostümen. Die Landjugend Altenstadt hatte sich des Peitinger Freibads angenommen und einen Motivwagen hierzu hergerichtet. „Die Titelblätter sind schon informiert, in Peiting sind die Fugen falsch silikoniert“, war unter anderem darauf zu lesen.



„Ob in der Pflege oder auf dem Bau sind Fachkräfte mau“, aber auch „Der einzige Fachkräftemangel herrscht im Bundestag“ stand auf dem Wagen der Landjugend Reichling zu diesem Thema. Auch bei der Hütte Osterzell mit ihrem Wagen zum Thema ‚(A)Sozial Staat‘ kam die Politik nicht ungeschoren davon. An dem daran befindlichen Rad konnte man das Renteneintrittsalter sozusagen erdrehen. Bis 100 Jahre oder auch bis zum Tod konnten darauf mit wenigen Ausnahmen nur hohe Zahlen gedreht werden. Lediglich die ‚Frührente für Politiker“ fällt aus dem ‚Altersrahmen‘.



Doppelte Erinnerung

Zwei Themen gab es, zu denen jeweils zwei Vereine einen Wagen beziehungsweise einmal davon eine ‚rollende Zelle‘ hergerichtet hatten. Das Jugendheim Bernbeuren als auch die Landjugend Hohenfurch hatten es auf die ‚Klimaaktivisten‘ abgesehen. „Ohne Hirn und Arbeitgeber wird man einfach Klimakleber“ stand unter anderem auf dem Bernbeurer Motivwagen. Und wie auch später bei den Hohenfurchern ‚entfernten‘ als Polizisten verkleidete Teilnehmer die ebenfalls kostümierten dort ‚klebenden‘ Klimaaktivisten von der Straße.



Ferner war der Faschingsgesellschaft Epfach als auch dem 1. FC Burggen die Verurteilung von Starkoch Alfons Schubeck wegen Steuerhinterziehung eine nähere Befassung wert gewesen. Mit ihrem Hinweis „Wenn du was verbrochen hast, kommst du zu uns in den Promiknast“ widmeten erstere dabei auch der ‚Promi-JVA‘ Landsberg ihre Aufmerksamkeit. ‚Schubeck’s Knastro Küche‘ war unter anderem auf dem Burggener Wagen zu lesen.

